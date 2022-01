Rapport : Solana, Terra et Polkadot croissent plus vite qu’Ethereum

Le boom de la crypto-monnaie en 2021 a vu de nombreux projets atteindre des niveaux record, attirant davantage de développeurs pour aider à maintenir et à améliorer les opérations. À la suite de cette course haussière, divers protocoles ont dépassé le taux de croissance d’Ethereum (ETH / USD), le plus grand écosystème de développeurs de l’industrie de la cryptographie. Electric Capital, une société d’investissement en cryptographie à un stade précoce, a divulgué cette nouvelle dans un rapport le 5 janvier.

Selon le rapport, Polkadot, Solana, Near Protocol, Binance Smart Chain (BSC), Avalanche et Terra se développent plus rapidement qu’Ethereum à des moments similaires de leur histoire. Electric Capital est arrivé à cette conclusion après avoir utilisé deux mesures. Ce sont les jours depuis le premier changement de code (commit) et le nombre de développeurs depuis le lancement.

Selon Electric Capital, les protocoles de couche 1 susmentionnés ont intégré plus de développeurs qu’Ethereum à un stade similaire de sa croissance.

Au cours de l’année écoulée, Solana, Avalanche, BSC et Terra se sont imposés en tant que centres financiers décentralisés (DeFi). En conséquence, les prix de ses jetons natifs ont grimpé en flèche pour correspondre à cette croissance.

Near Protocol a également commencé à intégrer certains éléments DeFi, un développement qui a vu son jeton natif, NEAR, atteindre un niveau record (ATH) de 17,60 $ (13,03 £) plus tôt cette semaine.

Utiliser une approche impartiale

Alors que certains pourraient soutenir qu’Electric Capital pousse d’autres protocoles tout en minimisant la valeur globale d’Ethereum, il convient de noter que leur rapport admet que tous les engagements ne sont pas créés égaux en ce qui concerne le temps investi.

De plus, la société a limité son étude aux référentiels de code open source. Cette limitation a probablement entraîné un sous-dénombrement du nombre total de développeurs.

Le rapport analyse également les données des développeurs de plusieurs manières, notamment en analysant les développeurs de communauté et de protocole qui ont travaillé à temps plein, à temps partiel et une seule fois.

Compte tenu de ces facteurs, Solana, Polkadot, BSC et Near Protocol surpassent toujours Ethereum à des stades comparables. Par exemple, les projets ci-dessus ont plus de développeurs à temps plein qu’Ethereum à un stade similaire de leur parcours. Cependant, Avalanche et Terra ne le font pas.

Electric Capital a également examiné les niveaux de rétention des développeurs sur tous les protocoles. Dans le rapport, Electric a noté qu’Ethereum a la proportion la plus élevée de nouveaux développeurs web3, embauchant entre 20% et 25% du total mensuel. Le rapport a révélé que 30% des développeurs à temps plein sur Ethereum travaillaient toujours sur le réseau en 2021.

En plus de cela, Electric Capital a souligné qu’Ethereum et Bitcoin ont connu des conditions de marché différentes par rapport aux nouveaux entrants, qui ont gagné en popularité lors des rassemblements.

Selon la publication, les corridas aident à attirer plus de développeurs. De plus, des blockchains comme Avalanche et BSC utilisaient des composants Ethereum de base, les aidant à tirer parti des développeurs familiers avec ces derniers.

Malgré la croissance des nouveaux protocoles plus rapide qu’Ethereum, le réseau possède toujours le plus grand écosystème de développeurs. Bitcoin (BTC / USD) se classe cinquième après Polkadot, Cosmos et Solana.

Le rapport de poste: Solana, Terra et Polkadot se développent plus rapidement qu’Ethereum est apparu en premier sur Invezz.