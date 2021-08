in

En direct du siège de Bavarian Grass Works, je viens à vous avec un reportage spécial. Selon Bild, il y a eu une infection fongique dans la pelouse du terrain d’entraînement du Bayern Munich. Et non, un groupe de fans de Manchester City n’était pas en visite pour une séance d’entraînement spéciale.

En fait, des champignons ont émergé du sol et ont commencé à parsemer l’herbe sacrée de la Säbener Straße. Voici les détails morbides de Bild:

Les greenkeepers du Bayern ont agi rapidement ! Dimanche, les invités de l’équipe supplémentaire de Robert Lewandowski (32) étaient encore émerveillés : quel genre de petits points blancs y a-t-il sur deux terrains d’entraînement ? En y regardant de plus près, il est devenu clair : ce sont des champignons !

À leur crédit, l’équipe au sol est entrée en action, s’est préparée et a éliminé le problème… mais comme toute espèce envahissante, il y a une chance qu’elles reviennent… de manière importante :

Les tiges minces avec de petits chapeaux blancs dépassaient de la pelouse par ailleurs parfaite. Très inhabituel pour les sièges de la Säbener Strasse. Cela n’a pas dérangé le footballeur mondial: Lewandowski a suivi son entraînement individuel avec le professeur de fitness Dr. Holger Broich (46). Lundi, les préparatifs du premier tour de la Coupe DFB au club de première division Bremer SV ont commencé (vendredi, 20h45 / Sport1 et Sky live). Dans l’après-midi, lorsque Manuel Neuer (35), Thomas Müller (31 ans) et Joshua Kimmich (26 ans) ont repris l’entraînement, il y avait encore une alarme champignon. Non, les champignons n’étaient plus visibles. Combattu et fauché !

Les points importants à retenir de ceci :

Les gardiens du Bayern Munich ne peuvent pas se relâcher, pas une minute. Comme les fans de Manchester City, un champignon qui pousse ne peut que signifier que d’autres surgiront pour contribuer à la laideur. La pelouse parfaite demande du temps… et des efforts… et de la sensibilisation. Je fais campagne pour un système de surveillance de l’herbe 24h/24 et 7j/7 afin de préserver le caractère sacré de l’herbe. Il doit y avoir une véritable alarme champignon en place. Oubliez le transfert, pensez à l’herbe ! Sécurisez le financement Brazzo !

Ceci a été votre reportage Grass Master en direct du siège de Bavarian Grass Works.