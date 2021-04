Rapport: Spotify s’apprête à annoncer les abonnements de ses concurrents aux podcasts Apple, mais ne prendra pas une réduction de ses revenus

Cette semaine, Apple a annoncé son entrée dans l’espace des podcasts premium permettant aux créateurs de monétiser leurs émissions directement dans Apple Podcasts, avec des abonnements. Le service d’Apple sera lancé en mai et permettra aux podcasts d’offrir des épisodes sans publicité et du contenu bonus aux auditeurs pour un abonnement mensuel.

Un peu controversé, Apple prendra 15 à 30% de commission sur les revenus d’abonnement aux podcasts. Le Wall Street Journal indique que Spotify est sur le point d’annoncer des fonctionnalités d’abonnement similaires la semaine prochaine, mais ne prendra pas de réduction de ses revenus.

Le discours d’Apple est qu’il permettra aux podcasteurs d’ajouter facilement du contenu d’abonnement payant à leurs émissions et de le vendre via l’application Podcasts sur iPhone, iPad et Mac. Les utilisateurs pourront appuyer sur un bouton dans l’application pour s’abonner, tout aussi simple que de télécharger une application. Apple estime que les frais de commission de 15 à 30% (plus des frais d’adhésion de 20 $ / an pour faire partie du programme Apple Podcasters en premier lieu) reflètent cette commodité.

Cependant, Spotify a définitivement l’avantage en termes de distribution car il prend simplement en charge de nombreuses autres plates-formes, y compris les téléphones Android, et compte environ deux fois plus d’abonnés actifs payants sur son service. Si le Wall Street Journal a raison, il sera également attrayant pour les éditeurs qui se sont opposés aux taux de commission d’Apple lorsqu’ils ont annoncé l’initiative d’abonnement aux podcasts plus tôt cette semaine.

Depuis un certain temps, Spotify propose ses propres podcasts originaux exclusifs à l’application Spotify. Apple s’est penché dans ce domaine avec des podcasts compagnons pour le contenu TV +. Cependant, il semble également vouloir créer des émissions audio originales. Le rapport du Wall Street Journal indique qu’Apple est en discussions actives avec des podcasteurs pour produire des émissions qui seraient exclusives aux podcasts Apple. L’accès à ces émissions originales Apple peut nécessiter un abonnement Apple Music ou Apple One.

