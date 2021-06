Rapport sur la durabilité d’Amazon : les émissions de carbone ont augmenté de 19 % en 2020 alors que la pandémie a généré d’énormes revenus

Rivian, un constructeur américain de véhicules électriques, produira 100 000 véhicules de livraison pour Amazon d’ici 2030. (Amazon Photo / Jordan Stead)

Alors que les ventes d’Amazon montaient en flèche pendant la pandémie, ses émissions de carbone ont augmenté de 19%, selon son rapport de développement durable 2020, publié mercredi. C’est en hausse par rapport à une augmentation de 15 % d’une année sur l’autre en 2019. Mais en même temps, l’entreprise a abaissé l’année dernière son intensité en carbone, une mesure de la pollution au carbone par dollar gagné, se rapprochant légèrement de son objectif promis de réduire son bilan carbone net. empreinte à zéro d’ici 2040.

Le rapport est le troisième rapport annuel de développement durable d’Amazon évaluant les progrès accomplis vers son engagement climatique 2019 pour atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2040. Amazon vise à alimenter ses opérations avec 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025 et à réaliser la moitié de ses expéditions à zéro carbone d’ici 2030. , y compris à travers 100 000 véhicules électriques personnalisés qui seront sur la route d’ici 2030.

Selon le dernier rapport, Amazon a augmenté son utilisation d’énergies renouvelables de 42% dans ses opérations en 2019 à 65% l’année dernière, ce qui en fait le plus grand acheteur mondial d’énergies renouvelables.

L’année dernière a également vu une énorme augmentation de la demande de services d’Amazon alimentée par la pandémie, y compris la livraison et Prime Video, et l’année dernière, davantage d’entreprises se sont tournées vers sa branche cloud, Amazon Web Services. L’entreprise, qui emploie plus d’un million de personnes dans le monde, a enregistré l’an dernier un chiffre d’affaires record de 386 milliards de dollars.

Les émissions de carbone d’Amazon ont augmenté l’année dernière, mais son intensité en carbone, une mesure de la pollution au carbone par dollar gagné, a diminué. (Amazon graphique)

Mais alors que les émissions globales ont augmenté avec les revenus, Amazon a déclaré que ses efforts et ses changements dans le comportement des consommateurs pendant la pandémie ont atténué l’impact global sur les émissions, entraînant une réduction de l’intensité carbone. L’intensité carbone est une mesure qui quantifie les émissions totales de carbone, mesurées en grammes d’équivalent en dioxyde de carbone, par dollar de ventes brutes de marchandises.

Selon cette mesure, l’intensité carbone globale a diminué de 16 % depuis 2019, passant d’environ 123 grammes par dollar de vente à 103. Cela représente une augmentation par rapport à une réduction de 5 % en 2019.

L’entreprise affirme que cette réduction est “conforme” aux objectifs qu’elle développe par le biais d’un groupe à but non lucratif qui travaille avec des entreprises réduisant leurs émissions, la Science Based Targets Initiative.

Près de la moitié de ces améliorations résultent d’investissements dans les énergies renouvelables et d’améliorations de l’« efficacité opérationnelle ». La métrique tient également compte des changements de comportement des clients, et un tiers de l’amélioration est le résultat d’un plus grand nombre de personnes commandant de la nourriture et d’autres produits en ligne, au lieu de se rendre dans des magasins physiques.

La plus grande source d’émissions de carbone relevait d’une catégorie appelée « achats d’entreprise et émissions de produits de marque Amazon » qui couvre la fabrication de produits de marque Amazon, l’utilisation et l’élimination des appareils, les dépenses d’exploitation et les voyages d’affaires. La deuxième source en importance provenait des « autres émissions indirectes » telles que le transport et l’emballage de tiers.

“Alors que nous sommes encore dans la première phase de décarbonisation de notre entreprise, nous sommes ravis de constater des progrès significatifs dans plusieurs domaines”, a déclaré Amazon dans le rapport. « Nous continuerons à augmenter rapidement nos investissements dans des solutions de réduction des émissions de carbone qui ont des impacts importants à long terme. »

La société affirme également que contrairement à l’année dernière, la croissance de ses activités n’entraînera pas une augmentation des émissions totales à l’avenir. « Au fur et à mesure que ces investissements s’intègrent dans notre entreprise, nos émissions de carbone continueront de se découpler de la croissance de notre entreprise », selon le rapport. « Finalement, nous atteindrons un point où les émissions de carbone absolues de notre entreprise diminueront, même si notre entreprise elle-même se développe. »

Les émissions de gaz à effet de serre déclarées par l’entreprise ont fait l’objet d’un examen indépendant par un auditeur tiers, la société d’ingénierie et de conseil Apex. Apex a noté que bien que la détermination des émissions relève de la seule responsabilité d’Amazon, Amazon a mis en place des systèmes appropriés pour collecter et analyser leurs données et n’a trouvé aucune preuve que les estimations de gaz à effet de serre d’Amazon étaient incorrectes.

L’année dernière, la société a déclaré avoir utilisé 232 projets éoliens et solaires pour alimenter ses opérations. Il continue également d’électrifier sa flotte de livraison avec des plans pour mettre 10 000 véhicules Rivian sur la route dès l’année prochaine. Amazon a également dévoilé un fonds de 2 milliards de dollars pour investir dans des startups développant des technologies durables et a remporté les droits de dénomination de la Climate Pledge Arena de Seattle.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a lancé l’année dernière son propre fonds Bezos Earth Fund de 10 milliards de dollars qui accordera des subventions visant à lutter contre le changement climatique.

L’annonce par Amazon du Climate Pledge, qui a attiré plus de 100 autres signataires, est intervenue sous la pression publique du groupe Amazon Employees for Climate Justice, qui a exhorté l’entreprise à se fixer des objectifs plus spécifiques en matière de changement climatique.

Le rapport annuel d’Amazon, basé à Seattle, apparaît quelques jours seulement après que le nord-ouest du Pacifique a émergé d’un énorme «dôme de chaleur» qui a généré des records de température élevée sans précédent dans toute la région, un événement hors du commun qui, selon les scientifiques, a été rendu beaucoup plus probable par un climat changeant.

Le géant de la technologie de la région de Seattle, Microsoft, publie également des rapports annuels sur la durabilité. L’entreprise a réduit ses émissions de carbone de 6 % en 2020. Microsoft vise à être négatif en carbone d’ici 2030.