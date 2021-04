Rapport sur la fatigue des abonnements 2021 – La moyenne des ménages américains est de neuf

Le ménage américain moyen compte neuf abonnements payants répartis entre les vidéos, la musique et les jeux.

Un nouveau rapport du cabinet d’expertise comptable et de conseil Deloitte se penche sur les habitudes d’abonnement des Américains. L’abonné moyen dispose de quatre services de streaming vidéo payants, de deux services de musique payants et de trois services de jeux payants. Pour les membres de la génération Z, les jeux, puis la musique, sont leurs choix de divertissement préférés.

Malgré le nombre croissant d’abonnements parmi les ménages américains, la fatigue grandit. Les personnes interrogées expriment leur frustration face à la fragmentation du marché du divertissement. 52% déclarent avoir eu du mal à accéder au contenu réparti sur autant d’abonnements. 53% se disent frustrés d’avoir besoin de plusieurs abonnements en premier lieu.

Les consommateurs sont également conscients des prix, de sorte que l’augmentation des prix cause de la frustration. Les augmentations de prix ont également été répertoriées comme la principale raison pour laquelle les consommateurs annulent un service d’abonnement payant – parmi les abonnements vidéo, jeux et musique.

Ils font également preuve d’une plus grande tolérance pour le contenu financé par la publicité face à tant d’options d’abonnement. 40% des consommateurs américains préféreraient un service vidéo sans publicité contre 60% qui accepteraient des publicités moyennant une réduction des frais mensuels.

Ce rapport sur la fatigue des abonnements met en évidence tous les facteurs que les consommateurs prennent en compte pour les nouveaux services.

82% des consommateurs américains ont au moins un service de streaming vidéo payant. L’abonné moyen dispose d’environ quatre services de streaming vidéo payants. En matière de musique, c’est l’un des trois favoris de toutes les générations.

Environ 60% des consommateurs américains interrogés disposent d’un service de streaming musical. Le même montant a utilisé un service de musique gratuit et financé par la publicité comme Pandora ou Spotify. La génération Z, la génération Y et la génération X sont plus susceptibles d’avoir un abonnement de jeu d’un certain type.

Étonnamment, la génération Z embrasse les jeux (26%) et la musique (14%) par rapport au contenu vidéo (10%). La génération Z préfère jouer à des jeux et écouter de la musique plutôt que de regarder la télévision et des films comme leur forme de divertissement préférée. 62% de la génération Z et 72% des milléniaux disent qu’ils préfèrent voir des publicités personnalisées plutôt que des publicités génériques. Cependant, seuls 40% du même groupe ont déclaré qu’ils seraient prêts à recevoir de la publicité ciblée.

C’est un regard intéressant sur la façon dont les services d’abonnement payants ont dominé tous les aspects de notre vie de divertissement. Une grande partie de la jeune génération n’utilise même plus le câble traditionnel. Mais la fatigue des abonnements est une chose bien réelle, d’autant plus que les prix continuent d’augmenter. L’enquête en ligne a été menée auprès de 2009 ménages américains en février 2021.