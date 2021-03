Rapport sur le marché de la diffusion en direct: les femmes augmentent leur présence sur Twitch et tout le monde joue aux échecs

L’année dernière a été transformatrice pour la scène internationale de diffusion en direct, avec la révocation de Mixer, l’ascension fulgurante de Twitch et la croissance continue de Facebook Gaming. En 2021, le paysage continue de se réchauffer, les femmes de Twitch trouvant de nouveaux publics et un regain d’intérêt soudain pour les échecs.

C’est selon les données du rapport mensuel State of the Stream de février 2021, produit par la société israélienne StreamElements, un fournisseur d’outils et de services pour la production de VOD, en collaboration avec son partenaire d’analyse Rainmaker.gg. (L’ancien partenaire d’analyse de StreamElements, Arsenal.gg, a fusionné avec Rainmaker au début du mois dernier.)

L’un des principaux enseignements du rapport a trait à l’importance croissante des femmes dans la diffusion en direct. Même si les femmes représentent 41% des joueurs vidéo américains, seules deux femmes figuraient parmi les 200 meilleurs streamers sur Twitch l’année dernière. Ce nombre est passé à neuf jusqu’à présent en 2021, dont la plupart sont des streamers axés sur les jeux.

Cela inclut Imane «Pokimane» Anys, qui était la femme la plus regardée sur Twitch en février, et est actuellement la septième streamer la plus suivie sur le site. Son contenu récent s’est fortement concentré à la fois sur les discussions avec le public et sur le jeu de tir compétitif à la première personne de Riot. Valorant.

Parmi les autres streamers féminines populaires en février, on peut citer Rumay «itsHafu» Wang (n ° 3), basée à Las Vegas, qui a débuté en tant que joueuse professionnelle du jeu de cartes numériques. Foyer avant de se lancer dans d’autres jeux comme Parmi nous; Maya Higa (n ° 6), une fauconnerie, musicienne et réhabilitatrice de la faune, qui a organisé une vente aux enchères en ligne réussie le 12 février afin d’ouvrir son propre sanctuaire pour animaux; et la joueuse d’échecs canadienne Alexandra Botez (n ° 9), qui anime régulièrement un spectacle d’échecs sur l’estrade avec sa sœur Andrea.

Wired en novembre a noté que beaucoup plus de jeux vidéo mettaient en vedette des femmes en 2020. Un rapport de Niko Partners en 2019 a révélé un nombre croissant de femmes qui «transforment» le paysage du jeu en Asie.

Autres points à retenir du rapport StreamElements:

En parlant d’échecs, il a connu sa propre ascension sur Twitch au cours des deux derniers mois. Cela peut être utilement lié au drame populaire de Netflix Le gambit de la reine. Sa popularité après son lancement en octobre a conduit à un regain d’intérêt pour le jeu, et sur Twitch, qui a conduit la catégorie à franchir la barre des 20 millions d’heures de visionnage en février.

Sa popularité après son lancement en octobre a conduit à un regain d’intérêt pour le jeu, et sur Twitch, qui a conduit la catégorie à franchir la barre des 20 millions d’heures de visionnage en février. En plus de Botez, cinq fois champion national d’échecs au Canada, le public d’échecs sur Twitch a été alimenté par des grands maîtres gérant leurs propres chaînes, comme Hikaru Nakamura et Aman «chessbrah» Hambleton.

Twitch a plus que doublé son audience depuis le début de l’année dernière, bien que février ait vu un effondrement du service, avec trois jours de moins pour les diffuseurs. Pourtant, c’était une augmentation de 82% par rapport à l’année dernière. Twitch a diffusé plus de 1,8 milliard d’heures de contenu le mois dernier.

Facebook Gaming, le seul concurrent majeur restant de Twitch, a connu son meilleur mois en janvier, battant ses records précédents en 2020, mais n’a pas franchi la barre des 400 millions d’heures de surveillance en février. Facebook a une part cohérente de ce public et semble y être sur le long terme, mais Twitch, propriété d’Amazon, détient toujours une part gigantesque du marché de la diffusion en direct.

Le jeu vidéo en direct constitue toujours la majorité des meilleurs contenus sur Twitch, bien qu’une tendance de l’année dernière – la domination de la catégorie des journaux vidéo / tranche de vie «Just Chatting» – se maintient. Bien que Just Chatting ait pris un léger coup en février, il reste confortablement n ° 1 du contenu global avec 235 millions d’heures de visionnage.

Pour le contenu de jeux vidéo, Grand Theft Auto V a vu un grand coup de pouce en février grâce à deux meilleurs streamers – Félix «xQcOW» Lengyel et Jaryd «Summit1g» Lazar, basé à Colorado Springs, qui l’ont diffusé en direct. Fortnite, Minecraft, Valorant, et Apex Legends tous ont également connu des augmentations notables

a vu un grand coup de pouce en février grâce à deux meilleurs streamers – Félix «xQcOW» Lengyel et Jaryd «Summit1g» Lazar, basé à Colorado Springs, qui l’ont diffusé en direct. et tous ont également connu des augmentations notables Le jeu de survie de fabrication britannique Rouiller toujours dans le top dix sur Twitch en février, mais a mangé un massif baisse de popularité à partir de janvier. Cela est probablement dû à la fin d’un accord promotionnel qui Rouiller eu avec Twitch du 7 au 14 janvier, où les joueurs pouvaient gagner des objets cosmétiques uniques dans le jeu en regardant les flux de diffuseurs spécifiques pendant jusqu’à huit heures.

En général, le public en direct semble avoir poursuivi sa croissance globale depuis 2020. Sa croissance initiale a été visiblement stimulée par les premières semaines de quarantaine sociale en raison de la pandémie COVID-19. Alors que les mesures de distanciation obligeaient le divertissement en direct à fermer, Twitch a fini par être le dernier port d’escale pour un public ennuyé à la recherche d’un semblant de communication humaine.

Cependant, Twitch est toujours confronté à une conséquence imprévue majeure de son nouveau public, et non, je ne parle pas de tout ce truc de «pogchamp». (Ne me demandez pas d’expliquer «pogchamp». Je peut, mais cela nous rabaisserait tous les deux.)

L’été dernier, le barrage de grèves du droit d’auteur de l’industrie musicale américaine a conduit Twitch à implémenter de nouveaux algorithmes sur son service qui contrôlent ses émissions pour tout soupçon de musique protégée par le droit d’auteur.

Étant donné que presque aucun humain n’est impliqué dans ce processus de curation, cela a eu pour effet secondaire malheureux de causer des dommages importants à la communauté des musiciens de Twitch, des artistes indépendants comme Herman Li de DragonForce rapportant qu’ils ont ramassé des grèves de droits d’auteur pour diffuser leur propre musique.

Cela a frappé un crescendo inattendu, ou peut-être un nadir, le 19 février. La société californienne de jeux vidéo Blizzard a organisé une version virtuelle de sa convention annuelle de fans, la BlizzCon, pour annoncer des nouvelles liées au jeu comme le prochain grand patch pour World of Warcraft.

La BlizzCon a généralement des musiciens populaires sur place pour jouer un spectacle à la BlizzCon, et cette année, elle a embauché le groupe de heavy metal Metallica pour un concert virtuel. Grâce aux algorithmes de Twitch, cependant, Metallica – un groupe bien établi jouant sa propre musique dans une performance professionnelle – a obtenu son audio coupé et remplacé par des chiptunes 8 bits.

Si vous êtes assez vieux pour vous rappeler comment Metallica a perdu son esprit collectif à cause des services de partage de musique au début des années 2000, cela peut ressembler beaucoup à une forme de justice particulièrement poétique. Plus important encore, cela constitue un exemple particulièrement utile des défis auxquels Twitch est confronté, et continuera apparemment à faire face, à mesure qu’il continue de se développer.

Avant la pandémie COVID, Twitch était une partie importante mais globalement mineure du paysage du divertissement; maintenant, il se déplace plus vite qu’il ne semble être capable de suivre, et les douleurs de croissance se révèlent fascinantes.