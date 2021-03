Rapport sur le racisme au Royaume-Uni: un professeur se déchaîne contre des «idiots délirants» qui croient que la Grande-Bretagne n’est pas raciste UK | Nouvelles

Le professeur Kehinde Andrews de l’Université de Birmingham a ridiculisé les conclusions du gouvernement qui minimisaient la question du racisme institutionnel au Royaume-Uni. Le professeur Andrews a critiqué le rapport en déclarant que le racisme institutionnel doit exister si vous comparez les nombreuses inégalités entre les soins de santé, la richesse et l’éducation et n’est pas d’accord avec le rapport selon lequel les disparités sont dues à d’autres facteurs. Le rapport a suscité le tollé des militants raciaux qui disent que la publication n’a pas brossé un tableau précis des expériences vécues.

Le présentateur de Sky News, Mark Austin, a invité le professeur Andrews à participer à l’émission et a demandé: «La Grande-Bretagne est donc un modèle de race pour d’autres pays avec des enfants issus de minorités ethniques surpassant leurs pairs blancs à l’école.

«Et il n’y a pas de racisme institutionnel, est-ce une image que vous reconnaissez?»

Le professeur Andrews a répondu: «Non, peut-être une image tirée d’un livre de contes, c’est franchement ridicule.

«Je veux dire honnêtement, je suis seulement surpris de voir à quel point les affirmations de ce rapport sont ridicules.

«Eh bien, soyons honnêtes, cela n’a jamais été une véritable tentative de traiter la question du racisme, sinon le gouvernement n’aurait pas choisi un groupe de négationnistes institutionnels du racisme pour rédiger un rapport qui nie l’existence du racisme institutionnel.

«Et l’image qu’ils peignent est tout simplement un conte de fées.»

L’ancien patron d’organisme de bienfaisance et président de la Commission sur les disparités raciales et ethniques, Tony Sewell, qui a rédigé le rapport, a été critiqué par les militants racistes pour avoir minimisé la question du racisme au Royaume-Uni.

M. Sewell a expliqué lors d’une interview à la BBC qu’il n’avait pas déclaré que le racisme n’existait pas au Royaume-Uni, mais que les disparités étaient davantage liées à la structure familiale et aux facteurs socio-économiques qu’à la race.

M. Austin a poursuivi et a déclaré: «Mais l’éducation est une grande partie du professeur et si vous regardez les résultats dont ils parlent, il semble que les élèves d’origine asiatique, en particulier bangladaise indienne, et d’Afrique noire obtiennent de meilleurs résultats en moyenne dans les GCSE que les enfants blancs.

Le professeur Andrew a répondu: «Ce n’est pas nouveau, je veux dire que c’est ce qui fait partie du problème avec l’approche de ce gouvernement.

«Nous avons toutes ces données et nous avons cela depuis longtemps et oui parce que les minorités arrivent au pays avec des montants d’argent différents et des niveaux d’accès différents, elles le font différemment – cela a toujours été le cas.

«Mais si vous regardez réellement les éléments clés qui définissent les performances scolaires, qui est de cinq A * -C GCSE, vous constaterez que c’est la sous-performance significative à la fois des Noirs d’Afrique noire des Caraïbes et des autres minorités.

«Mais le fait qu’il y ait des minorités qui se trouvent dans une position de classe légèrement meilleure et qui réussissent un peu mieux à l’école signifie qu’il n’y a pas de racisme institutionnel dans les écoles prend un fou pour arriver à cette conclusion.

«Si vous regardez les disparités dans le système scolaire, regardez les disparités dans les universités, regardez les disparités dans les soins de santé et dans la richesse qui est la définition du racisme institutionnel et il existe une multitude de preuves à l’appui.

«Et encore une fois, si le gouvernement s’intéressait aux preuves réelles et à la vérité, elles seraient allées aux personnes qui en ont connaissance.

«Au lieu de cela, ils ont présenté ce rapport à une communauté essentiellement noire et brune et prétendent simplement que le problème n’existe pas.»