Rapport sur les emplois médiocres non dus à des prestations de chômage prolongées ⋆ .

La gouverneure Gina Raimondo, alors candidate du président élu Joe Biden au poste de secrétaire au Commerce, prend la parole au siège de transition de Biden à Wilmington, dans l’État de New York, le 8 janvier 2021 (Crédit: Kevin Lamarque / .)

Lors d’une apparition sur CBS News Face The Nation, la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo a réfuté l’idée selon laquelle l’expansion des allocations de chômage par l’administration Biden a contribué au mauvais rapport sur les emplois d’avril qui a raté les attentes des économistes de 800000 emplois.

Lorsque l’hôte John Dickerson a demandé si l’allégement du chômage nuisait au marché du travail, Raimondo a répondu: «Il n’y a rien dans les données qui suggère que c’est la raison pour laquelle les gens sont sans travail. “

«Cette assurance-chômage a été une bouée de sauvetage pour tant d’Américains», a-t-elle poursuivi.

Dickerson a souligné que les allocations de chômage perturbent la croissance de l’emploi dans des États comme le Rhode Island, où le gouverneur Daniel McKee a fait pression pour que les résidents remplissent certaines conditions afin de conserver leur aide gouvernementale.

«Il y a des preuves anecdotiques, et d’ailleurs c’est régional», a noté le secrétaire.

Raimando a partagé des statistiques selon lesquelles les salaires n’augmentent pas à l’échelle nationale et que plus de personnes ont cherché du travail ce mois-ci que le mois précédent. Elle a réaffirmé que l’allégement du chômage «ne semble pas être le principal obstacle».

«La raison pour laquelle les gens ne retournent pas au travail est la peur», a déclaré Raimando.

Une étude de mars du National Bureau of Economic Research a indiqué que l’augmentation des allocations de chômage était liée à une réduction des demandes d’emploi, a rapporté la National Review.

Les dirigeants républicains tels que le sénateur du Nebraska Ben Sasse ont imputé la sous-performance des emplois d’avril à la volonté de l’administration de renforcer l’aide au chômage.

«Nous devons être clairs sur l’échec politique à l’œuvre ici: il y a 7 400 000 emplois ouverts aux États-Unis – mais moins de 300 000 personnes ont trouvé un nouveau travail le mois dernier», a déclaré Sasse dans un communiqué. “Pourquoi? Cette tragédie est ce qui se produit lorsque les gens qui savent tout de Washington décident de prétendre qu’ils sont généreux en payant plus pour le chômage que pour le travail. Cela nuit évidemment à notre économie, mais plus précisément, cela nuit aux gens de toutes les rues principales du pays.

Le premier projet de loi de secours COVID, promulgué au début de la pandémie, a augmenté les allocations de chômage de 600 dollars par semaine. Le plan de sauvetage ultérieur, adopté lors d’un vote de la ligne du parti démocrate, a ajouté une prime de 300 $ par semaine pour l’assurance-chômage.

Raimando a conclu l’entretien en soulignant la nécessité d’investissements majeurs dans l’industrie et les infrastructures dans les semi-conducteurs, le haut débit, la route, les ponts, la garde d’enfants et autres, ce qu’elle a affirmé que le plan d’emploi et le plan familles de Biden fourniraient.

Elle a déclaré que de nombreuses entreprises et leur CEOS «savaient que des augmentations de l’impôt sur les sociétés allaient arriver» pour financer le plan d’investissement de plusieurs milliards de dollars.

