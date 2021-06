Rapport sur les ovnis du Pentagone : la vérité est-elle là-bas ?

Comme si nous n’avions pas assez à nous inquiéter cette année, en Amérique, la spéculation sur l’existence des ovnis atteint son paroxysme.

Tout cela parce qu’un nouveau rapport des agences gouvernementales américaines sur les « phénomènes aériens non identifiés » (UAP) est sur le point d’être publié. Alors que certains se moquent, les ovnis – comme on les appelle encore plus généralement – sont pris au sérieux par des gens surprenants. L’ex-président Barack Obama a déclaré le mois dernier lorsqu’on lui a demandé dans l’émission de discussion de James Corden : “Ce qui est vrai, et je suis vraiment sérieux ici… c’est qu’il y a des images et des enregistrements d’objets dans le ciel que nous ne connaissons pas exactement ce qu’ils sont.

Que se passe-t-il? Le rapport, du mystérieux “Programme avancé d’identification des menaces aérospatiales” du Pentagone, est une enquête sur environ 120 observations inhabituelles par l’armée américaine au cours des 20 dernières années, qui n’ont pas pu être identifiées à l’époque. Les nouvelles sorties vidéo sont saisissantes : l’une d’entre elles a des pilotes de l’US Navy qui hurlent alors qu’ils suivent un objet en 2015. « Regardez cette chose, mec ! » crie un. “Mon Dieu. Il y en a toute une flotte ».

Les premières fuites du rapport suggèrent qu’après une analyse plus approfondie, la majorité des observations n’ont toujours pas pu être identifiées, mais ne sont pas considérées comme étant de la technologie américaine. Les fuites soulignent également que cela ne signifie pas qu’ils sont des extraterrestres. Écarter les origines américaines laisse de nombreuses options ouvertes, des événements naturels aux drones chinois et russes. Mais forcément, parler d’extra-terrestre n’est jamais bien loin.

Les soucoupes volantes ont saisi l’imagination du public depuis l’incident de Roswell à la fin des années 1940, lorsqu’un accident de ballon météo a conduit à parler d’une dissimulation du gouvernement. Hollywood a longtemps été fasciné et méfiant à l’égard de la zone 51, une base aérienne secrète hautement classée du Nevada. Au Royaume-Uni, beaucoup ont été touchés par le virus des ovnis au fil des ans, y compris le prince Philip. Les spécialistes des ovnis comme la journaliste américaine Leslie Kean sont enthousiasmés par les nouveaux développements. “Pour le groupe de travail actuel, dire qu’ils ne sont pas les nôtres est une étape importante”, dit-elle. Kean travaille sur le sujet depuis plus de 20 ans et pense que l’idée que les objets pourraient être extraterrestres devrait être prise plus au sérieux. «Plus vous y réfléchissez, plus vous vous rendez compte qu’il y a quelque chose d’inexpliqué ici», dit-elle.

Le livre de Kean, UFOs: Generals, Pilots and Government Officials Go on the Record, détaille les observations du monde entier. L’un est le pilote Ray Bowyer, qui commandait un vol de Southampton à l’île anglo-normande d’Aurigny en 2007 lorsqu’il a vu deux objets dans le ciel. « C’est toujours aussi frais aujourd’hui qu’il y a 14 ans », se souvient-il au téléphone. En venant vers sa descente, Bowyer a vu une lumière jaune, qui a grandi à mesure qu’il se rapprochait. Au plus près, Bowyer a vu deux objets géants jaunes en forme de CD avec une bande autour de leur milieu suspendu dans le ciel. « J’étais tout à fait prêt à partir et à atterrir », dit-il. Le radar et un autre pilote ont confirmé qu’il y avait des objets qui ne pouvaient pas être identifiés. Bowyer reste certain qu’ils étaient surnaturels. “Je ne pense pas qu’il y ait une technologie sur Terre à ce moment-là que nous connaissions qui permettrait de construire un kit aussi massif”, dit-il.

.

Pour Bowyer, l’expérience était “si inhabituelle, si fantastique” qu’elle affecterait le reste de sa vie. “Cela change votre perspective du monde et de l’univers”, dit-il. Bowyer lui-même est devenu un croyant et est convaincu que le gouvernement en sait plus qu’il n’en révèle. “Je soupçonne qu’il y a une quantité importante d’ingénierie inverse ou de crash d’avions ou de vaisseaux spatiaux extraterrestres, et ils en savent beaucoup plus qu’ils ne le diraient jamais au public”, dit-il. L’ancien pilote pense que beaucoup dans l’armée américaine ne signalent pas d’observations de peur d’être étiquetés comme des fous. “Les gens ont peur de le signaler sur le moment ou d’écrire à ce sujet par la suite, en raison de la possibilité de perdre leur emploi et de se rendre inapte au travail.” Les autorités britanniques sont plus ouvertes, encourageant l’enregistrement des observations.

Alors que Bowyer croit fermement qu’il a vu quelque chose d’extraordinaire, le temps passé avec les sceptiques donne à réfléchir. Pourquoi, alors que nous sommes si nombreux à avoir des appareils photo sur nos téléphones, la qualité des images est-elle toujours aussi médiocre ? Mick West, un développeur de jeux vidéo à la retraite qui dirige maintenant le site Web Metabunk.org, pense qu’il n’y a rien à voir. “Je la décris comme la zone de faible information – la distance à l’OVNI est proportionnelle à la qualité de votre appareil photo”, dit-il. “Plus vous êtes proche de l’OVNI, pire est votre appareil photo. Les gens n’ont jamais un bon appareil photo quand il est de près. Kean, cependant, est catégorique sur le fait que de bonnes images existent. «Je sais qu’il y a de superbes vidéos qui sont retenues», dit-elle. “Beaucoup de très bonnes séquences sont classées”.

Le Dr David Clarke, un folkloriste à l’Université de Sheffield Hallam, qui a écrit des rapports sur les ovnis – y compris dans l’avion de Ray Bowyer au-dessus d’Aurigny – n’est pas convaincu. « Ce n’est pas parce que quelque chose n’est pas identifié qu’il est étranger », dit-il. Pour Clarke, l’aspect le plus intéressant sur lequel se concentrer est la raison pour laquelle les observations de soucoupes volantes ont décollé après la Seconde Guerre mondiale. Il pointe vers la guerre froide pour la réponse. « Les gens s’inquiétaient de la menace de destruction nucléaire, ils s’inquiétaient du secret du gouvernement. Toutes ces angoisses avaient besoin d’un exutoire », dit-il. « Les gens avaient tendance à penser : « Si nous, en tant que personnes, ne pouvons pas régler nos problèmes, il y a peut-être des êtres plus intelligents dans l’Univers qui s’occupent de nous » ». La connexion de la guerre froide aiderait à expliquer pourquoi les ovnis sont inextricablement liés à la dissimulation du gouvernement. Le psychologue Carl Jung considérait les extraterrestres comme un « mythe moderne », comme des visions d’anges sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale.

Le monde des ovnis présente des personnages intéressants. L’un est Tom Delonge, l’ancien leader du groupe de rock Blink 182, dont l’organisation “To The Stars” a contribué à faire pression pour le rapport. L’ancien espoir présidentiel Marco Rubio a également joué un rôle déterminant dans son rôle au sein de la commission sénatoriale du renseignement. La communauté est profondément divisée entre croyants et sceptiques, chaque nouveau détail ne faisant qu’élargir le gouffre. Nick Pope, qui a aidé le gouvernement britannique à publier nos propres documents sur les ovnis en tant que fonctionnaire dans les années 1990 et est maintenant un expert, explique. « Dans tous les domaines où la croyance joue un rôle, vous obtenez une polarisation, une poussée vers les extrêmes », dit-il. “Ils ont probablement plus en commun qu’ils ne veulent l’admettre, en termes de dogmatisme”.

À un moment donné, le débat devient philosophique, sur le fait de garder l’esprit ouvert à la possibilité. Pour Kean, les sceptiques sont des rabat-joie. « Je pensais que s’il y avait ne serait-ce qu’une infime chance qu’il puisse y avoir [aliens], ça vaut la peine d’étudier », dit-elle. «Je suis tout aussi intéressé par la crainte et la curiosité de l’ensemble. Je n’ai jamais compris pourquoi nous nous détournerions de cela alors que cela pourrait être la plus grande découverte pour l’humanité ». Pope ajoute malicieusement que l’explication extraterrestre serait l’explication la plus « franchement amusante » pour les ovnis. Les sceptiques ne sont pas convaincus et trouvent qu’un tel discours ouvre la voie à des conspirations plus dangereuses.

Les ovnis ont longtemps intrigué les gens au Royaume-Uni, y compris les classes supérieures. Dans les années 1950, le prince Philip et son oncle Lord Mountbatten étaient des observateurs passionnés du ciel et se sont abonnés au magazine Flying Saucer Review. Le duc a encouragé son écuyer Sir Peter Horsley à amener toute personne prétendant avoir vu un OVNI au palais de Buckingham pour une nouvelle interview. Là, le prince Philip les « mettrait sur le coup » au sujet de leur expérience inhabituelle.

Alors, où le nouveau rapport nous laissera-t-il ? Cela peut dépendre de votre côté de l’argument. Pour Leslie Kean, c’est important, mais la prochaine étape pourrait être plus importante. « Ils doivent dire qu’ils ne sont ni russes ni chinois. Selon moi, c’est là que la ligne sera franchie où tout va basculer. Nous sommes très proches », dit-elle. Pour Mick West, ce sera une autre série d’images qui ne montrent pas grand-chose. « J’ai regardé ces vidéos et vous les analysez et elles ne sont pas très intéressantes », dit-il. Nick Pope résume. « Il y en a pour tous les goûts, que vous soyez croyant ou sceptique. Pour les sceptiques : Nous n’avons trouvé aucune vie extraterrestre. Pour les croyants : nous n’avons pas non plus exclu cette possibilité ».

La vérité est peut-être là-bas…