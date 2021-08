Rapport sur les prévisions de prix Ethereum du Finder ⋆ Crypto nouveaux médias

Message d’invité HodlX Soumettez votre message

Ethereum (ETH), la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde après Bitcoin (BTC) en termes de capitalisation boursière, devrait valoir 4 596 $ d’ici la fin 2021, selon les prévisions moyennes des experts du rapport de prédiction Ethereum de Finder.

Finder a interrogé 42 experts en cryptographie, dont plus de 25 ont fourni des prévisions de prix de l’ETH non seulement pour la fin de 2021, mais également pour la fin de 2025 et 2030. Alors que le panel voit en moyenne l’ETH se terminer en 2021 à 4 596 $, ces projections deviennent encore plus juteuses à l’avenir, avec la projection moyenne pour 2025 atteignant 17 810 $ et 2030 avec 71 763 $.

En ce qui concerne 2021, le PDG et fondateur d’Allnodes, Konstantin Boyko-Romanovsky, donne une prévision EOY supérieure à la moyenne de 5 000 $ et affirme que le passage de l’ETH à un modèle de preuve de participation (PoS) n’est qu’un facteur derrière le prix de la pièce.

« Mise à niveau vers un type d’actif déflationniste, réseaux de niveau 2, adoption institutionnelle, utilisation de masse, DeFi [decentralized finance] et DApps [decentralized applications] le développement et l’augmentation continus – sont tous des facteurs qui contribuent à l’appréciation future des prix d’Ethereum », a-t-il déclaré.

Le PDG de Morpher, Martin Fröhler, est le plus optimiste quant à la valeur à court terme de la pièce, prédisant que la pièce atteindra 10 000 $ d’ici la fin de l’année car, selon lui, “Ethereum a le potentiel d’alimenter la future infrastructure financière mondiale”.

Le maître de conférences de l’Université de Canberra, John Hawkins, est le plus bas sur la pièce, estimant que l’ETH est une bulle qui attend d’éclater.

“Je pense qu’Ethereum est une bulle spéculative et qu’il sera entraîné par Bitcoin”, dit-il.

À long terme, le responsable de la blockchain chez RealFevr, Pedro Febrero, est le plus au courant, estimant qu’il pourrait valoir 1 million de dollars d’ici 2030.

Fröhler, Sarah Bergstrand, COO de BitBull Capital et Ryan Gorman, co-fondateur de Trade the Chain, sont également tous sur ETH, Fröhler disant que la pièce devrait clôturer 2030 à 200 000 $, et Bergstrand et Gorman voyant la valeur atteindre 100 000 $.

Gorman voit la valeur d’Ethereum liée à DeFi.

«Les projets DeFi et d’autres applications que nous n’avons même pas encore envisagés continueront à être construits sur la blockchain Ethereum et connaîtront une croissance rapide. Cela conduira à son tour à ce que l’ETH dépasse finalement Bitcoin en tant qu’actif cryptographique le plus précieux au monde », a-t-il déclaré.

Le retournement arrive-t-il ?

Le retournement, l’événement hypothétique dans lequel ETH dépasse BTC en tant que plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, est probablement dans les cartes selon 68% du panel. Mais quand cela arrivera-t-il est une toute autre question.

Un quart des panélistes voient le retournement se produire en 2023, 15% pensant que cela se produira en 2022 et 15% s’attendant à ce qu’il se produise en 2025.

Cependant, 32,5% des panélistes ne pensent pas que le retournement se produira jamais.

L’un des plus optimistes sur le retournement à venir cette année est Pedro Febrero. Cependant, il ne pense pas que ce sera permanent.

“Le retournement se produira, bien que momentanément”, dit-il, ajoutant, “tout comme les autres altcoins retourneront ETH.”

Selon Forrest Przybysz, analyste principal des investissements en crypto-monnaie chez Token Metrics, le passage d’Ethereum à un modèle PoS transformera l’ETH en une meilleure réserve de valeur, c’est pourquoi Przybysz pense que l’ETH dépassera la capitalisation boursière de BTC l’année prochaine.

“Le passage d’Ethereum à la preuve de participation plus tard cette année ou au début de 2022 entraînera une offre déflationniste d’Ethereum et équivaudra à plusieurs réductions de moitié de Bitcoin, en termes de restriction d’approvisionnement”, a déclaré Przybysz. “Cela en fera une meilleure réserve de valeur que Bitcoin, en plus de toute l’utilité qu’il fournit que Bitcoin n’a pas.”

Tout n’est pas rose, le PDG de Banz Capital, John Iadeluca, déclarant que la capitalisation boursière d’ETH ne dépassera jamais celle de BTC.

“Ethereum finira très probablement par devenir plus largement négocié que Bitcoin, mais je ne vois aucun scénario dans lequel Ethereum vaudra plus que Bitcoin”, dit-il.

Pour voir ce que les panélistes avaient à dire sur d’autres sujets liés à Ethereum, y compris quand l’ETH sera la devise la plus négociée, l’impact de DeFi sur la domination de l’ETH à l’avenir, et si l’on doit acheter, vendre ou “hodl” la pièce, trouvez le plein rapport sur Finder.com.

Zak Killermann est un écrivain chez Finder qui se spécialise dans les crypto-monnaies et la technologie blockchain depuis quatre ans, couvrant tout, des booms ICO aux hivers crypto, aux memecoins et plus encore. Il a miné et frappé des crypto-monnaies et se souvient de l’époque où DOGE était juste pour le plaisir. L’objectif de Zak est de décomposer les concepts techniques (comme les livres jaunes) que les gens ordinaires peuvent digérer lors de leurs déplacements matinaux. Avant de plonger dans tout ce qui concerne la cryptographie, Zak a contribué à la verticale des transferts d’argent de Finder.

