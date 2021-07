Rapport : T-Mobile a la connexion mobile la plus rapide des États-Unis

Ookla a publié aujourd’hui son rapport Internet Q2 sur les performances mobiles aux États-Unis, T-Mobile étant l’opérateur mobile le plus rapide et le plus cohérent à ce jour. Selon Speedtest Global Index, T-Mobile a atteint une vitesse de téléchargement médiane de 54,13 Mbps et un score de cohérence de 84,8%, suivi par AT&T à 47,96 MB et Verizon avec 40,02 Mbps.

Quant à la 5G, l’opérateur a atteint la vitesse de téléchargement médiane 5G la plus rapide au cours de ce trimestre à 99,84 Mbps, soit une augmentation de 21,2% par rapport au premier trimestre 2021, tandis que Verizon a atteint 78,33 Mbps et AT&T 75,61 %.

T-Mobile a également la meilleure disponibilité 5G aux États-Unis avec plus de 69 % de tout le pays, tandis qu’AT&T couvre 38,4 % du pays et Verizon 35,3 %.

T-Mobile était l’opérateur le plus rapide dans 29 des 100 villes les plus peuplées des États-Unis au cours du deuxième trimestre 2021, bien que la plupart des principales villes disposant de la meilleure connexion Internet n’utilisaient pas l’opérateur de T-Mobile. AT&T était le fournisseur le plus rapide dans 20 villes au cours du deuxième trimestre 2021 et Verizon Wireless était le plus rapide dans 16. Les résultats étaient trop proches pour appeler statistiquement 34 villes, selon le rapport.

Cette semaine également, Opensignal a publié son rapport trimestriel sur l’état de la 5G aux États-Unis, avec T-Mobile en tête de la course.

Opensignal a publié aujourd’hui son rapport d’expérience utilisateur 5G de juillet 2021 ainsi qu’un rapport de qualification de l’expérience mmWave 5G. Les études sont basées sur des millions d’appareils et des milliards de mesures aux États-Unis de mars à juin 2021. En examinant les catégories globales, T-Mobile a de nouveau pris la première place pour les vitesses de téléchargement et de téléchargement, la disponibilité ainsi que la portée. Verizon a remporté la première place pour l’expérience des applications 5G Games and Voice et à égalité avec AT&T pour l’expérience vidéo 5G.

Bien que la « vraie » 5G qui utilise la bande mmWave ne soit encore disponible que dans quelques endroits dans certaines villes, les opérateurs américains tentent de la populariser. Un rapport du début de cette année a montré que l’iPhone 12 aidait à populariser la 5G et que l’iPhone 12 Pro Max était le téléphone 5G le plus populaire à l’époque.

Selon le rapport d’Ookla, le Galaxy S21 Ultra 5G est l’appareil le plus rapide des États-Unis avec une vitesse de téléchargement médiane de 73,19 Mbps, suivi de près par l’iPhone 12 Pro Max avec 69,94 Mbps.

Avec Apple préparant le lancement de la gamme iPhone 13, ce n’est qu’une question de temps pour que les gens commencent à utiliser de plus en plus la 5G pour la première fois. Vous pouvez lire le rapport complet ici.

