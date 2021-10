Rapport : T-Mobile continue de dominer les vitesses 5G aux États-Unis, 2 fois plus rapide qu’AT&T et Verizon

Opensignal sort son rapport trimestriel sur la 5G aux États-Unis. Pour l’étude d’octobre, les résultats incluent T-Mobile ayant les vitesses de téléchargement 5G moyennes les plus rapides pour la quatrième fois consécutive – maintenant plus que doubler ses concurrents. Pendant ce temps, Verizon est arrivé en tête pour les applications vidéo, jeux et voix 5G.

Opensignal a publié aujourd’hui son rapport sur l’expérience utilisateur 5G d’octobre 2021 basé sur des millions d’appareils et des milliards de mesures aux États-Unis de juin à septembre 2021.

En examinant les catégories globales, T-Mobile a de nouveau pris la première place pour les vitesses de téléchargement et de téléchargement, la disponibilité et la portée.

Et Verizon a remporté la première place pour l’expérience des applications vidéo, jeux et voix 5G avec AT&T à la traîne dans chaque catégorie.

En ce qui concerne la disponibilité de la 5G, les utilisateurs de T-Mobile ont vu la dernière norme cellulaire 34,7% du temps. C’était plus du double d’AT&T et plus du triple de Verizon.

Pour les vitesses de téléchargement 5G moyennes, T-Mobile a fait un bond notable au cours du dernier trimestre :

T-Mobile a enregistré une autre amélioration impressionnante de la vitesse de téléchargement 5G depuis notre dernier rapport. Dans notre rapport d’avril, le score de T-Mobile est passé de 58,1 Mbps à 71,3 Mbps – une augmentation de 22,6% – puis est passé à 87,5 Mbps (une augmentation de 22,8%) dans notre rapport de juillet, et a maintenant dépassé la barre des 100 Mbps pour atteindre 118,7 Mbps dans ce rapport – une nouvelle augmentation de 31,1 Mbps (35,6 %) par rapport à juillet. T-Mobile récolte les bénéfices de son déploiement continu du spectre 2,5 GHz qu’il a acquis dans le cadre de la fusion avec Sprint, et l’opérateur augmente à la fois sa couverture de population, ainsi que la quantité de spectre déployée sur cette bande.

Pendant ce temps, les vitesses moyennes de téléchargement 5G étaient beaucoup plus proches entre les trois principaux opérateurs américains et ont connu, le cas échéant, de très légères améliorations.

T-Mobile maintient son prix de vitesse de téléchargement 5G avec un score de 16,1 Mbps, soit 0,9 Mbps plus rapide que ce que nous avons observé dans notre rapport de juillet. Verizon se classe deuxième en termes de vitesse de téléchargement 5G avec un score de 14,4 Mbps, ce qui représente une amélioration de 0,2 Mbps par rapport à notre rapport précédent, tandis que le score d’AT&T est passé de 8,8 Mbps à 9,7 Mbps.

Vous pouvez consulter le rapport Opensignal complet ici pour encore plus de détails, y compris l’analyse 5G régionale.

