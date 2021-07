Rapport TeamLease Edtech : 40% à 60% de perte d’apprentissage due à Covid-19, selon les étudiants

L’enquête met en évidence 10 étapes pour réduire cette perte d’apprentissage, et, parmi celles-ci, cinq sont essentielles et méritent une attention immédiate.

Les universités et les étudiants estiment que Covid-19 a entraîné une perte d’apprentissage pour les étudiants. Alors que les étudiants estiment que la perte se situe entre 40 % et 60 %, les dirigeants universitaires déclarent que la perte a été de 30 à 40 %. En fait, cette perte est le double de la pauvreté d’apprentissage estimée par la Banque mondiale et de la perte d’apprentissage des pays du G7. Plus douloureusement, l’enquête révèle qu’il faudra peut-être trois ans pour combler cet écart.

Ce sont les résultats de l’enquête TeamLease Edtech « Covid-19 Learning Loss in Higher Education », qui a révélé que cette perte d’apprentissage a cinq sources : la fracture numérique, la lenteur de la gouvernance dans les institutions gouvernementales, les déficits de capacité préexistants, les blocages plus longs que la plupart pays, et faible contenu d’enseignement/apprentissage en ligne.

Shantanu Rooj, PDG de Teamlease Edtech, a déclaré : « L’Inde compte 35 millions des 222 millions d’étudiants universitaires dans le monde. L’apprentissage est une pandémie pérenne pour de nombreux apprenants indiens, mais Covid-19 a été catastrophique en raison de nos nombreux défis préexistants. La réponse politique immédiate devrait être d’ouvrir toutes les universités à l’apprentissage physique et la réponse la plus efficace est de faire passer à cinq ans le calendrier de mise en œuvre de 15 ans de la nouvelle politique éducative (NEP). Le système universitaire est sous le choc et l’accélération du calendrier apportera innovation, financement et diversité pour relever les défis des enseignants et des étudiants.

L’enquête met en évidence 10 étapes pour réduire cette perte d’apprentissage, et, parmi celles-ci, cinq sont essentielles et méritent une attention immédiate. Premièrement, la perte d’apprentissage doit être atténuée en permettant immédiatement à toutes les universités et tous les collèges d’ouvrir avec les précautions nécessaires. Deuxièmement, toutes les universités doivent être immédiatement et automatiquement agréées pour l’apprentissage en ligne. Troisièmement, nous devons accélérer Digital India pour combler la fracture numérique entre les pauvres, les zones rurales et les communautés défavorisées. Quatrièmement, le secteur de l’enseignement supérieur doit être soutenu financièrement par des fonds gouvernementaux et des banques (comme l’a été la santé) pour une dépense d’investissement unique liée à Covid dans les infrastructures numériques, la formation et la transition. Cinquièmement, accélérer la mise en œuvre de la Politique nationale de l’éducation 2020 (PNE) de 15 ans à cinq ans. “Cela accélérera la numérisation, supprimera les barrières réglementaires entre l’employabilité et l’éducation et accélérera l’innovation dans l’enseignement supérieur”, ajoute le rapport.

