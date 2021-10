Rapport Tesla Q3 : 1,26 milliard de dollars en Bitcoin et crypto

Tesla a publié son rapport Q3, montrant qu’au 30 septembre, il détenait 1,26 milliard de dollars en Bitcoin et crypto, soit 51 millions de moins que le trimestre précédent. Pendant ce temps, le PDG Elon Musk partage des mèmes sur les prix BTC et ETH sur Twitter.

Rapport Tesla Q3 et tweets de Musk

Tesla a publié son rapport pour le troisième trimestre de 2021. Sous « Actifs numériques », la valeur en dollars détenue par le constructeur de voitures électriques est de 1,26 milliard de dollars, contre 1,311 milliard de dollars aux deuxième et premier trimestres.

Une dévaluation totale liée au bitcoin et à la cryptographie de 51 millions de dollars en un seul trimestre. Rien à voir avec les chiffres du bilan global, qui voient Tesla rapporter chiffre d’affaires de 13,757 milliards de dollars, en hausse de 57% à partir du troisième trimestre 2020.

À cet égard, le rapport cite ce qui suit :

« Le troisième trimestre 2021 a été un trimestre record à bien des égards. Nous avons atteint notre meilleur résultat net, résultat d’exploitation et résultat brut de notre histoire ».

Malgré cet écart entre les revenus totaux et la « perte » de 51 millions de dollars en crypto, Musk montre son soutien continu au secteur sur Twitter, partageant des mèmes sur le prix du BTC à 69 000 $ et de l’ETH à 4,2 $.

pic.twitter.com/pCO0wNNZtz – Elon Musk (@elonmusk) 21 octobre 2021

Tesla d’Elon Musk et MicroStrategy de Michael Saylor en comparaison

Avant Tesla, la société de logiciels et de renseignement MicroStrategy aussi intégré Bitcoin comme réserve de valeur dans ses actifs d’entreprise.

Le PDG Michael Saylor, employant une stratégie «accumuler et conserver» depuis août 2020, a fermé sa détention de BTC au troisième trimestre de 2021 d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars.

Tesla et Microstrategy investissent dans la crypto

Peut-être qu’une stratégie différente a été adoptée par Musk qui, au premier trimestre 2021 seulement, aurait acheté du BTC pour 1,5 milliard de dollars, puis vendu pour 272 millions de dollars de BTC.

Non seulement cela, Musk qui aurait initialement montré plus d’intérêt pour le crypto-meme par excellence Dogecoin (DOGE), semble ensuite avoir divulgué sa position envers la reine de la crypto, grâce également à la rencontre avec Twitter et le PDG de Square Jack Dorsey et Cathie Bois d’ARK Invest.

La révélation de Musk en tant que partisan général du Bitcoin a eu lieu lors d’une discussion vidéo en direct en juillet 2021.

Elon Musk et ses réflexions sur la régulation de la cryptographie

Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, qui, selon les données de l’indice Bloomberg Billionaires, a récemment dépassé Jeff Bezos d’Amazon avec une fortune personnelle estimée à 249 milliards de dollars, a également exprimé ses réflexions sur la réglementation de la cryptographie.

Il y a un mois, lors d’une interview tenue à la Code Conference à Beverly Hills, en Californie, Musk aurait répondu que les gouvernements ne devraient rien faire avec les crypto-monnaies.

Non seulement cela, se référant à l’interdiction renforcée de la Chine sur la cryptographie, Musk a explicitement déclaré que :

« La crypto-monnaie vise fondamentalement à réduire le pouvoir du gouvernement chinois, et ils n’aiment pas ça ».

Il a ensuite ajouté :

« Il est impossible de détruire la crypto ».