Rapport: Thomas Müller du Bayern Munich et Mats Hummels du Borussia Dortmund devraient continuer sous Hansi Flick; Toni Kroos est moins certain

Joachim Löw n’a pas eu l’adieu qu’il souhaitait alors que Die Mannschaft s’est effondré de l’Euro 2020 après une décevante défaite 2-0 contre l’Angleterre en huitièmes de finale. Avec cela, quinze longues années de l’ère Jogi ont pris fin et Hansi Flick a pris le relais. Il nous reste maintenant les questions concernant le l’avenir de certains vétérans allemands.

Nous avons une mise à jour ! Selon Bild, nous verrions Thomas Müller et Mats Hummels s’aligner pour l’équipe nationale sous Flick. Müller n’a pas l’intention de prendre sa retraite et espère se rendre au Qatar pour la Coupe du monde de l’année prochaine. Il aurait obtenu le feu vert de Flick pour son avenir et il est très probable qu’il continue.

Le cas est un peu le même avec Hummels. Cependant, le joueur n’a pas encore pris contact avec le nouvel entraîneur. La décision ne sera prise qu’après avoir obtenu la confirmation qu’il ferait ou non partie du système de Flick.

Et enfin, Toni Kroos réfléchit à sa sortie du football international. Il était sur le point de prendre sa retraite en 2018, mais a prolongé son séjour à cause de Löw. Il est très probable que le joueur aille de l’avant avec sa décision cette fois.

Les décisions finales seront prises par les joueurs dans les mois à venir et ce que nous avons jusque-là ne sont que de simples spéculations.