Rapport : Tim Cook a appelé Nancy Pelosi et d’autres membres du Congrès à mettre en garde contre la législation antitrust [U]

Mise à jour 24 juin 2021: Nancy Pelosi a maintenant confirmé qu’elle avait parlé au téléphone avec le PDG d’Apple, Tim Cook, mais n’a pas partagé beaucoup de détails. Selon Leah Nylen de Politico, Pelosi a déclaré à Cook : « Si vous avez une préoccupation de fond, mettez-la en avant pendant que le Congrès fonctionne bien. »

Un nouveau rapport du New York Times détaille aujourd’hui que le PDG d’Apple, Tim Cook, a personnellement contacté la présidente Nancy Pelosi et d’autres membres du Congrès pour exprimer leurs inquiétudes concernant la législation antitrust imminente. Selon le rapport, Cook a personnellement appelé le président Pelosi dans les jours qui ont suivi l’introduction de la législation antitrust ciblant les grandes technologies au début du mois.

S’adressant à Pelosi, Cook s’est dit préoccupé par le fait que les projets de loi antitrust étaient “précipités” et “freindraient l’innovation”, selon le rapport.

Les projets de loi antitrust ont été précipités, a-t-il déclaré. Ils freineraient l’innovation. Et ils nuiraient aux consommateurs en perturbant les services qui alimentent l’iPhone lucratif d’Apple, a mis en garde M. Cook à divers moments, selon cinq personnes ayant connaissance des conversations.

Pelosi aurait repoussé les inquiétudes de Cook concernant la législation, notamment en rejetant sa demande que le comité judiciaire de la Chambre retarde le processus d’examen des projets de loi. Elle a également pressé Cook d’« identifier les objections politiques spécifiques aux mesures ».

En plus de ses appels téléphoniques avec le président Pelosi, Cook aurait également parlé avec « d’autres membres du Congrès pour donner un avertissement » sur les effets d’une législation antitrust aussi sévère. Les détails sur qui il a parlé, cependant, ne sont pas clairs.

Apple travaille également avec des groupes de pression pour s’opposer à la législation antitrust imminente :

Morgan Reed, président de l’App Association, une organisation commerciale parrainée par Apple et d’autres sociétés de technologie et de télécommunications, a déclaré mardi dans une lettre aux législateurs que le démantèlement des plates-formes et “limiter les services qu’elles peuvent fournir à nos sociétés membres nuirait à votre constituants.

Les législateurs ont présenté cinq projets de loi ciblant Amazon, Apple, Facebook et Google la semaine dernière. Entre autres choses, la législation affecterait considérablement l’App Store et aurait un impact sur la capacité d’Apple à pré-installer des applications sur les iPhones. L’objectif, selon le représentant démocrate David Cicilline, serait de s’assurer que des entreprises comme Apple « n’utilisent pas leur domination du marché pour favoriser leurs propres produits et services ».

Vous pouvez lire le rapport complet sur le site Web du New York Times.

