Rapport: Toni Kroos prendra sa retraite de l’équipe nationale allemande

Après une défaite 2-0 contre l’Angleterre en huitièmes de finale, le milieu de terrain de l’Allemagne et du Real Madrid, Toni Kroos, aurait annoncé sa retraite de l’équipe nationale.

Selon Bild (via Ronan Murphy de Goal), l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich se retirera de la future compétition pour la sélection de l’équipe nationale

Bild rapporte que Toni Kroos annoncera sa retraite internationale. J’avais pensé que nous verrions moins de départs à la retraite avec la Coupe du monde dans un an seulement. #GER #EURO2020 – Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 29 juin 2021

Kroos (31 ans) a fait 106 apparitions pour Die Mannschaft, ce qui en fait le 7e joueur le plus capé aux côtés de l’ancien coéquipier du Bayern Thomas Müller. Il est à une sélection du vainqueur de la Coupe du monde 1990 Jürgen Kohler (105) et à deux sélections de l’ancien entraîneur de l’équipe nationale allemande Jürgen Klinsmann (108).

Au cours de sa carrière en équipe nationale, Kroos a marqué 17 buts pour son pays. Son but le plus célèbre serait sans doute le but qui a battu la Suède lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie, qui a maintenu les espoirs de élimination directe de l’Allemagne pour un autre jour.

Kroos a joué chaque minute des quatre matchs de l’Allemagne à l’Euro 2020. En 360 minutes de jeu, il n’a réussi que quatre tirs, aucun cadré.