Rapport: Tottenham Hotspur, le FC Barcelone et le Real Madrid ont tenté de convaincre Hansi Flick jusqu’à la fin

Selon un rapport de Bild, Tottenham Hotspur a tenté de convaincre l’ancien entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick de les rejoindre en Premier League jusqu’à la toute fin de son processus décisionnel.

Tottenham Hotspur voulait désespérément que Flick comble le vide d’entraîneur à Londres, mais il ne semble pas qu’une offre allait faire dérailler les projets de 56 ans de reprendre l’équipe nationale allemande.

Le FC Barcelone et le Real Madrid auraient également été extrêmement intéressés par l’embauche de Flick, mais personne n’avait le type de proposition convaincante qui aurait pu empêcher Flick d’accepter ce que beaucoup pensent être son «emploi de rêve»:

Barcelone et le Real Madrid ont manifesté un vif intérêt pour Hansi Flick. Le président du Barça, Joan Laporta, a eu des appels vidéo avec Flick pour essayer de le convaincre, tandis que Florentino Pérez a également contacté directement l’entraîneur. Cependant Flick veut le travail en Allemagne [Kicker] pic.twitter.com/Rmcb7PnN9u – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 24 mai 2021

Flick, bien sûr, a été présenté comme le nouveau patron de l’Allemagne plus tôt dans la journée et reprendra le poste de Joachim Löw après les championnats d’Europe de cet été. Même avec toute l’attention de clubs comme Barcelone, le Real Madrid et Tottenham Hotspur, Flick semblait toujours destiné à prendre le relais de Löw.