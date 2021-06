Rapport : trois des ICO les plus glorifiées d’Israël étaient frauduleuses

Trois des offres initiales de pièces de monnaie (ICO) les plus célèbres d’Israël en 2017 et 2018 étaient des escroqueries. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 31 mai, citant une action en justice de 16,1 millions de dollars (11,32 millions de livres) déposée le 25 mai par Roee Broncial et Eran Okashi, qui sont des employés du fonds de capital-risque Singulariteam. Les défendeurs dans cette affaire sont Moshe Hogeg, Adi Sheleg, Ido Sadeh Man, Yaron Shalem, Shmuel Asher Grizim, Avishai Ziv, Singulariteam Holding II et Singulariteam Ltd.

Selon le rapport, les trois ICO ont été lancées par Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) et Leadcoin, qui auraient induit en erreur les investisseurs du monde entier en leur faisant lever 250 millions de dollars (175,69 millions de livres sterling). Les plaignants affirment que les trois sociétés n’ont jamais développé les produits qu’elles avaient promis aux investisseurs. Au lieu de cela, les demandeurs croient que les défendeurs ont utilisé l’argent collecté à leur profit.

Les plaignants ont ensuite révélé que Hogeg avait utilisé les fonds de l’ICO sur des biens immobiliers coûteux. L’une des maisons pour lesquelles il a dépensé de l’argent serait un appartement de luxe dans la tour W à Tel Aviv. Cette unité se serait vendue 15 000 $ (10 535,10 £) par mois et a été utilisée comme bordel par les dirigeants de Singulariteam.

Les défendeurs ont profité de la nature non réglementée des crypto-monnaies

Selon les plaignants, qui sont actuellement en congé sans solde en raison de la pandémie de COVID-19, ils ont en outre révélé que les défendeurs les avaient induits en erreur en leur faisant croire que les ICO étaient légitimes. En conséquence, ils ont investi leur argent et ont également encouragé leur famille et leurs amis à investir dans les entreprises. Après que les entreprises n’ont pas tenu leurs promesses, Broncial et Okashi affirment avoir subi des dommages financiers et un traumatisme psychologique.

Dans la plainte, Okashi et Broncial ont noté que les défendeurs ont ouvert plusieurs sociétés de blockchain dans le seul objectif de frauder les investisseurs. Pour montrer que les défendeurs étaient malveillants dès le départ, les plaignants ont souligné qu’ils saignaient les entreprises après avoir levé des fonds et parfois même en levant des fonds.

Selon les plaignants, les défendeurs ont profité du fait que le secteur des crypto-monnaies n’est pas réglementé pour piéger les investisseurs involontaires. En expliquant le nombre de défendeurs, les plaignants ont souligné qu’il existait de faux accords de prêt entre les trois startups blockchain et d’autres entreprises avec lesquelles ils se sont associés.

Alors que Hogeg a réfuté les allégations de participation à des ICO frauduleuses, ce n’est pas la première fois qu’il est poursuivi pour des allégations de fraude. Son objectif dans la plupart de ces cas a été de régler avec les plaignants et de leur faire signer des accords de confidentialité. Le cas le plus récent a été lorsque Foxconn International Holding (FIH) l’a poursuivi pour non-paiement des factures d’usine après avoir embauché l’entreprise pour fabriquer des téléphones blockchain Finney.

