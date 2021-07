Rapport: trois espoirs du Bayern Munich ont deux semaines pour impressionner Julian Nagelsmann

Selon un nouveau rapport de Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), plusieurs jeunes joueurs revenant au Bayern Munich après avoir été prêtés auront l’occasion de montrer leur travail au nouvel entraîneur-chef Julian Nagelsmann avant que leur avenir ne soit décidé.

Adrian Fein, Oliver Batista Meier et Michaël Cuisance reviennent tous de prêts pour la plupart infructueux au PSV Eindhoven, au SC Heerenveen et à l’Olympique de Marseille. Pour Fein et Meier, selon le rapport, ils sont destinés à un prêt d’un an afin d’augmenter leur valeur. La cuisine, cependant, reste un joker.

Adrian Fein et Oliver Batista Meier devraient être prêtés. L’avenir de Mickaël Cuisance reste ouvert. Julian Nagelsmann veut observer les joueurs pendant les deux prochaines semaines puis prendre une décision [@SPORTBILD] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 6 juillet 2021

Avec la plupart de l’équipe senior du Bayern en vacances après un long engagement aux Championnats d’Europe, Nagelsmann se concentre sur un groupe d’entraînement composé principalement de jeunes joueurs. De ce groupe, Cuisance est l’un des cas les plus intéressants pour le Bayern.

Le milieu de terrain offensif de près de 22 ans est toujours sous contrat à Munich pour encore trois saisons (jusqu’en 2024), donc leurs options actuelles avec Cuisance sont vastes.

Si le club voit suffisamment Cuisance à l’entraînement pour qu’il pense pouvoir contribuer à l’équipe première cette saison, le club peut le garder à Munich. Cuisance apparaît à l’entraînement, mais le club pense qu’il n’est tout simplement pas encore là, un autre prêt d’un an pourrait être dans son avenir. Cependant, si Cuisance ne peut pas impressionner le personnel d’entraîneurs au cours des prochaines semaines, les Bavarois pourraient chercher à le décharger complètement (cela semble être l’avenir le plus improbable).

Des trois joueurs, Cuisance a l’avenir le plus brillant, et avec de nouveaux yeux sur lui à l’entraînement, peut-être que son avenir est à Munich après tout ?