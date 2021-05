Rapport: TSMC commence la production de la puce A15, prête pour l’iPhone 13 à l’automne

L’année dernière, les calendriers de production d’Apple ont été considérablement perturbés par la pandémie COVID-19 et la série iPhone 12 a fini par être expédiée un mois plus tard que d’habitude. Jusqu’à présent cette année, Apple semble contourner les vents contraires (y compris les pénuries de puces et l’augmentation de la propagation du COVID-19 dans certaines régions) et l’iPhone 13 est sur la bonne voie pour une sortie standard à l’automne, probablement en septembre.

Digitimes a annoncé aujourd’hui que TSMC avait commencé la production de la puce A15, qui alimentera la nouvelle gamme d’iPhone.

Le calendrier de mai pour la production A15 a été signalé plus tôt cette année. La puce A15 utilisera le même processus de fabrication de 5 nanomètres que l’A14.

Cela suit des modèles normaux où Apple alterne entre les rétrécissements et les changements de conception architecturale tous les deux ans. Dans le même ordre d’idées, Apple aurait l’intention de livrer des puces de 4 nanomètres en 2022.

Le silicium de la puce personnalisée d’Apple lui a permis de garder la tête des performances des smartphones et des tablettes, et a récemment transféré cette propriété intellectuelle sur le Mac doté de la puce M1.

L’iPhone 13 devrait ressembler en grande partie à l’iPhone 12 en termes de design industriel, avec des modifications mineures du module de caméra arrière et une découpe d’identification de visage plus petite à l’avant. Les téléphones seront proposés dans les mêmes tailles que l’iPhone 12: le «mini» de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un modèle de 6,7 pouces. Les modèles iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max devraient présenter pour la première fois sur un iPhone des affichages à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz.

