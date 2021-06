Rapport : Un match de la NFL arrive en Allemagne… le Bayern Munich pourrait-il être l’hôte ?

in

Selon un rapport d’ESPN, la NFL sollicite des offres de villes allemandes pour accueillir un match de la NFL.

Le Bayern Munich pourrait-il chercher à tirer parti de sa relation existante avec les Chiefs de Kansas City pour aider à graisser le processus ?

Peut-être, mais dans tous les cas, la NFL se rendra probablement en Allemagne pour au moins un match :

La NFL veut étendre ses séries internationales en organisant des matchs de saison régulière en Allemagne, lançant mercredi un processus pour identifier une ville partenaire. L’Allemagne possède une solide base de fans de la NFL et est l’une des plus grandes économies du monde, faisant du pays un partenaire attrayant.

Le responsable de la NFL pour le Royaume-Uni et l’Europe, Brett Gosper, a déclaré que l’Allemagne faisait partie de la «stratégie de croissance» de la NFL.

“Nous sommes très enthousiasmés par le développement de notre base de fans allemands, et le moment est venu d’identifier un partenaire qui peut exécuter un jeu aux normes de la NFL dans le cadre de notre stratégie de croissance internationale”, a déclaré Gosper.

La NFL a également publié cette brève déclaration :

L’Allemagne est un marché de premier plan en dehors de l’Amérique du Nord pour les ventes NFL Shop, la participation au football Fantasy et les ventes du jeu vidéo Madden NFL.

Au milieu de tout cela, nous pouvons revenir aux relations commerciales du Bayern Munich avec les Chiefs de Kansas City, qui détiennent une grande influence financière – et politique – dans la NFL. Nous savons déjà que le propriétaire des Chiefs, Clark Hunt, souhaite apporter du gibier à l’Allianz Arena. Hunt, bien sûr, possède également le FC Dallas, l’un des partenaires les plus proches du Bayern Munich dans le football professionnel.

BFW ne peut ni confirmer ni nier les rumeurs selon lesquelles le Bayern Munich aurait déjà tenté d’influencer Andy Reid pour l’aider en lui envoyant des photos de saucisses allemandes savoureuses. Reid est un connaisseur de la nourriture et aime se plonger dans n’importe quelle cuisine locale et est même apparu sur “Diners Drive-Ins, and Dives” de Guy Fieri.

Andy Reid adorerait mettre entre ses mains une de ces fameuses saucisses Uli Hoeness. Photo par Alexander Hassenstein/Bongarts/.