Rapport: une compagnie aérienne interdit les téléphones Vivo après un incendie de fret dans l’aéroport

Une compagnie aérienne de fret de Hong Kong aurait interdit les téléphones Vivo après un incendie de cargaison. Des palettes de fret contenant des téléphones Vivo Y20 ont été détruites dans l’incendie.

Une compagnie aérienne de fret basée à Hong Kong aurait annoncé une interdiction des téléphones Vivo après un important incendie de fret à l’aéroport de Hong Kong ce week-end.

L’incendie de la cargaison s’est produit sur l’aire de trafic de l’aéroport juste avant que les palettes contenant les téléphones Vivo Y20 et les accessoires associés ne soient chargés dans un avion de Hong Kong Air Cargo à destination de la Thaïlande, a rapporté The Standard (h / t: 91mobiles).

La palette mobile Vivo prend feu lors du chargement dans un avion cargo à HKG pic.twitter.com/sW7NXIoPd5 – Solo Shokeen (@SoloShokeen) 11 avril 2021

Des vidéos de l’incident publiées en ligne montrent l’incendie lui-même, en commençant par une palette et en s’étendant à deux autres. Les photos montrent également de nombreux boîtiers et téléphones de marque Vivo endommagés par la suite, comme indiqué ci-dessous.

Plusieurs points de vente de l’industrie ont depuis rapporté que Hong Kong Air Cargo avait interdit les appareils Vivo et deux sociétés de fret aérien jusqu’à nouvel ordre. La cause de l’incendie n’est pas encore connue, mais les batteries lithium-ion utilisées dans les smartphones peuvent provoquer des incendies si elles sont défectueuses ou endommagées. Nous avons déjà vu cela se produire avec le Galaxy Note 7 de Samsung en 2016.

Nous avons contacté Vivo pour obtenir des commentaires concernant l’incident et l’interdiction signalée et mettrons à jour l’article si / quand ils nous reviennent. Pour ce que ça vaut, la société fabrique également des téléphones en Inde, il semble donc peu probable que cet incident et cette interdiction apparente puissent affecter l’approvisionnement de ses appareils en Inde.