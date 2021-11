Rapport : Une gestion des données défectueuse entraîne une perte de revenus pour la plupart des entreprises

Selon un nouveau rapport de Fivetran et Wakefield Research, 85% des data leaders interrogés déclarent qu’une gestion défectueuse des données conduit à une mauvaise prise de décision et à une perte de revenus. Dans l’ensemble, les résultats fournissent un aperçu détaillé des défaillances de ces processus de gestion des données et des raisons pour lesquelles les responsables des données et de l’analyse ont du mal à suivre le rythme.

Près de 3 responsables des données et de l’analyse sur 4 (72 %) déclarent que le temps de leur équipe est gaspillé à surveiller manuellement les pipelines de données, ce qui représente une mauvaise utilisation du temps et des talents. Soixante-neuf pour cent des responsables des données et de l’analyse déclarent que leurs résultats commerciaux dans leur entreprise seraient quelque peu ou considérablement améliorés si leur équipe de données était en mesure de contribuer davantage aux décisions commerciales plutôt qu’à la gestion manuelle du pipeline. L’approche manuelle est pleine d’inefficacités et pas du tout optimisée. Quatre-vingt pour cent des personnes interrogées admettent qu’elles doivent reconstruire les pipelines de données après le déploiement, par exemple en changeant les API.

En plus d’être sujet aux erreurs, le processus d’obtention d’informations précieuses à partir des données avec des pipelines manuels est extrêmement lent. Seuls 13 % déclarent être en mesure de tirer une valeur des données nouvellement collectées en quelques minutes ou heures. Cependant, pour 76 % des entreprises, dont 74 % des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 500 millions de dollars, la préparation des données pour les décisions ayant un impact sur les revenus prend des jours ou jusqu’à une semaine.

L’enquête Fivetran a été menée par Wakefield Research auprès de 300 leaders des données et de l’analyse, VP et plus ; aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France ; dans les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 100 millions de dollars, qui comptent au moins 100 employés et qui connaissent la stratégie/l’utilisation des données dans leur organisation ; entre le 27 septembre et le 12 octobre 2021, à l’aide d’une invitation par e-mail et d’un sondage en ligne.

Lisez le rapport complet de Fivetran et Wakefield Research.

