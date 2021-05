Rapport: Valve travaillant sur une machine PC de jeu portable

Le géant du PC Valve a apparemment un nouveau type de matériel de jeu en préparation.

Comme initialement repéré par Pavel Djundik de SteamDB, le code de Steam a pointé vers un tout nouvel appareil appelé «SteamPal». Ceci est apparemment une continuation du “Neptune” précédemment découvert, qui a été repéré dans le code en septembre 2020, aux côtés de “Neptune Optimized Games”.

ArsTechnica rapporte maintenant que ce matériel est au stade du prototype mais semble être fortement inspiré de la machine Switch de Nintendo, surtout à noter qu’il sera apparemment possible pour les utilisateurs de brancher SteamPal sur un moniteur via une station d’accueil. Un prototype possède également un écran large, un peu comme le Switch. Le système d’exploitation de la machine est apparemment construit sur Linux.

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup de détails supplémentaires sur SteamPal, mais cela pourrait bien être ce à quoi le patron et fondateur de Valve Gabe Newell faisait référence plus tôt cette année lorsqu’il a laissé entendre que les jeux Steam arriveraient sur console.

Valve a déjà essayé de rendre le jeu sur PC plus accessible avec son matériel infâme Steam Machine, conçu pour rapprocher l’expérience de celle d’une console de jeux. La société a également publié la microconsole Steam Link, qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux depuis leur PC sur un téléviseur.

Valve a lancé avec succès son propre casque VR, baptisé Index, qui a été très populaire.

