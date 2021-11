Rapport : Valve travaille sur le jeu de tir stratégique Half-Life

30 novembre 2021 – 10h01

La société de jeux PC Valve travaillerait sur un jeu Half-Life de stratégie de tir.

C’est selon Tyler McVicker de Valve News Network – comme l’a repéré PCGamesN – qui prétend que le titre – nom de code Citadel – est principalement conçu pour son prochain matériel Steam Deck. Du point de vue du gameplay, le jeu est apparemment un croisement entre les propriétés Left 4 Dead et Half-Life de Valve, mélangé à Alien Swarm et à un jeu de stratégie en temps réel.

Sans surprise, étant donné la peau de Valve dans le jeu VR avec son casque Index, Citadel pourrait également comporter un composant multijoueur de réalité virtuelle asymétrique.

McVicker affirme également que Half-Life 3 – ou tout autre jeu de tir à la première personne traditionnel basé sur l’IP – n’est pas en développement actif.

Valve a dévoilé son matériel Steam Deck en juillet de cette année. Bien qu’initialement prévu pour une date de sortie en décembre, la technologie a été repoussée de deux mois jusqu’en février.

La dernière sortie de Half-Life était le titre Alyx de 2019 pour les plateformes de réalité virtuelle.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

