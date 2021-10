Rapport: Warner Bros travaille sur le jeu Smash Bros-esque

Warner Bros Interactive Entertainment développe apparemment un titre de style Smash Bros qui verrait les personnages de sa liste d’IP se battre.

C’est selon un article sur le subreddit r/GamingLeaksandRumours, qui dit que ledit projet réunirait des personnages dont Shaggy de Scooby Doo, Gandalf du Seigneur des Anneaux, Batman et Fred Flinstone. Le chat et la souris de dessin animé Tom et Jerry feraient également une apparition, tout comme Max Rockatansky et Johnny Bravo de Mad Max.

Apparemment, le développeur de Mortal Kombat, NetherRealm, est à la tête de ce projet. Il pourrait également s’appeler Multiversus, selon un dépôt de marque déposé par Warner Bros en septembre.

Bien que tout cela semble incroyablement étrange, cela a été corroboré par Jeff Grubb de GamesBeat, qui a déclaré sur Twitter que « le combattant de plate-forme est réel » de Warner Bros, tout en affirmant que NetherRealm n’est pas celui qui développe ce jeu.

Warner Bros ne serait pas la première entreprise à essayer d’imiter la formule Super Smash Bros de Nintendo, où les personnages d’une grande variété de séries s’affrontent de manière chaotique. En 2012, Sony a sorti PlayStation Battle All-Stars Battle Royale, qui a reçu des critiques mitigées lors de son lancement, tandis que plus récemment, Spongebob Squarepants et co se sont bagarrés dans Nickelodeon All-Star Brawl.

Ce ne serait pas non plus la première fois que Warner Bros a, euh, brisé plusieurs de ses IP. Le jeu de jouets de la société LEGO Dimensions présentait des personnages de sa liste de franchises.

