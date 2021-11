Rapport : Wilfred Zaha n’envisage pas de retraite internationale

L’attaquant de Crystal Palace Wilfred Zaha n’envisage pas de se retirer du football international, selon le Daily Mail.

Le sélectionneur ivoirien Patrice Beaumelle a affirmé que le joueur de 28 ans avait rejeté la dernière convocation en raison du mal du pays et pour passer du temps à réfléchir sur sa carrière internationale.

Cependant, cette affirmation pourrait être une mauvaise interprétation de la situation. Il est allégué que Zaha ne veut pas revenir malade de son service international – comme il l’avait fait le mois dernier – et souhaite rester à la maison.

Zaha compte 21 sélections et cinq buts depuis ses débuts en Côte d’Ivoire en 2017.

L’avenir international de Zaha

EXCLUSIF : Wilfried Zaha n’a AUCUN projet de quitter le football international avec la Côte d’Ivoire | @AdrianJKajumba https://t.co/44IHe0x34O – MailOnline Sport (@MailSport) 4 novembre 2021

Conflit revendique Zaha

Les affirmations de Beaumelle ont été une révélation surprenante avec les éliminatoires de la Coupe du monde à jouer et la Coupe d’Afrique des nations à seulement deux mois.

Le rapport indique que le manager et Zaha ont convenu que l’attaquant ne participerait pas aux éliminatoires à venir contre le Mozambique et le Cameroun.

Cela fait du conflit entre le manager et le joueur une situation étrange pour la Côte d’Ivoire à gérer si c’est vrai.

C’est une distraction inutile lorsque le pays souhaite se concentrer pleinement sur le dépassement de la ligne de qualification pour la Coupe du monde. La Côte d’Ivoire est en tête de son groupe et possède un point d’avance sur le Cameroun, deuxième.

De plus, ce sera la dernière fois que l’équipe se rencontrera avant que la Coupe d’Afrique des Nations ne devienne prioritaire. Il est probable que Beaumelle veuille utiliser ce temps pour se préparer pour le tournoi.

Comme Zaha devait initialement participer au tournoi, une résolution publique rapide sera nécessaire pour purifier l’air. Il a disputé les deux dernières éditions, où la Côte d’Ivoire est sortie de la compétition en phase de groupes à deux reprises.

Néanmoins, Palace et Patrick Vieira recevront un coup de pouce majeur si la déclaration de Beaumelle est plus proche de la vérité. Sans devoir international, Zaha aura beaucoup de temps pour se reposer et récupérer.

Palace s’est montré prometteur au cours des premiers mois de sa nouvelle ère sous Vieira. Les matchs nuls contre West Ham, Leicester City et Arsenal, et leur dernière victoire contre Manchester City, ont montré suffisamment d’assurance qu’ils vont dans la bonne direction.

Photo principale

Intégrer à partir de .