Rapport : Xbox sur le point de signer un nouveau jeu Kojima

2 juillet 2021 – 09h51

Le prochain jeu de Hideo Kojima pourrait être édité par Microsoft.

Tel que rapporté par GamesBeat, la firme Xbox et Kojima Productions ont apparemment signé une lettre d’intention concernant un accord de publication pour un nouveau projet du studio. En bref, cela signifie que les deux entreprises ont largement convenu de travailler ensemble, il ne s’agit plus que de savoir ce que comprendront les détails du contrat.

La nouvelle que Kojima pourrait travailler avec Xbox est apparue initialement en avril de cette année.

Il a été rapporté en 2020 que Xbox cherchait à acheter un studio de jeux japonais, une nouvelle que le vice-président des jeux de Microsoft, Phil Spencer, a réfutée. Il se pourrait bien que le Big M cherche à travailler avec des développeurs de la région dans le cadre d’accords tels que celui signalé avec Kojima.

Cela fait suite à Hideo Kojima quittant Konami en 2015 pour créer sa propre société – Kojima Productions – avec le soutien de Sony Interactive Entertainment. Le premier jeu de l’entreprise était Death Stranding de 2019, qui a été lancé en exclusivité sur PlayStation 4 mais est arrivé sur PC l’année suivante.

Xbox a récemment embauché le vétérinaire de Valve, Kim Swift, pour diriger son activité de jeux en nuage. Xbox Cloud Gaming est arrivé sur PC fin juin.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

