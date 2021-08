Rapport : Xiaomi est désormais numéro un en Europe

in

Xiaomi est désormais la première marque de smartphones en Europe, selon un rapport. La nouvelle intervient après que plusieurs rapports du deuxième trimestre 2021 aient révélé qu’il s’agissait de la marque numéro deux dans le monde.

Xiaomi a connu une tonne d’élan en 2021 car il a pris la deuxième place d’Apple en termes de livraisons mondiales et a enregistré une croissance annuelle impressionnante. Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là, car un rapport sur la part de marché européen a révélé que la marque chinoise est désormais numéro un en Europe.

La société de suivi Strategy Analytics rapporte que Xiaomi a atteint la première place en Europe avec 12,7 millions d’unités expédiées ou 25,3% de part de marché au deuxième trimestre 2021. Samsung, deuxième, n’était qu’un peu derrière avec 12 millions d’unités expédiées ou 24% de part de marché. Il est également intéressant de noter que Xiaomi a réalisé une croissance annuelle de 67% par rapport à une baisse de 7% d’une année sur l’autre pour Samsung.

Apple occupe désormais la troisième place avec 9,6 millions d’unités expédiées et 19,2% de part de marché. Il a également réalisé une croissance de 15,7% par rapport au T2 2020.

Pendant ce temps, Oppo (5,6%) et Realme (3,8%) occupaient respectivement les quatrième et cinquième places. Les deux marques sont en pleine expansion européenne, Oppo affichant une croissance annuelle de 180 % et Realme atteignant une croissance annuelle étonnante de 1 800 %.

Realme est entré pour la première fois dans la région européenne en 2019, en se concentrant sur des pays comme l’Espagne. Mais il s’est considérablement étendu depuis pour couvrir la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Russie et plus encore en 2020. Donc, ce que nous voyons essentiellement, c’est une croissance à partir de pratiquement rien. Il sera donc intéressant de voir quel type de croissance Realme peut soutenir une fois qu’il sera un nom plus établi.

