Rapport : Xiaomi perd la deuxième place sur le marché mondial

Xiaomi a obtenu une deuxième place sur le marché mondial des smartphones au dernier trimestre. Maintenant, un point de vente dit que la société a déjà perdu ce statut au profit de l’habituel détenteur de la deuxième place Apple. Cependant, Samsung est toujours de loin le leader.

En juillet, à la fin du deuxième trimestre 2021, nous avons entendu des nouvelles très excitantes. Plusieurs points de vente ont confirmé qu’Apple avait perdu son statut habituel de deuxième OEM de smartphones au monde.

Selon IDC, Apple a livré 50,4 millions de smartphones au cours du troisième trimestre 2021. C’est environ 6,1 millions de téléphones de plus que Xiaomi expédiés au cours de la même période. Par cette seule métrique, Xiaomi est de retour à la troisième place.

Cependant, de nombreux autres facteurs déterminent le statut des cinq premiers fabricants mondiaux de smartphones. Les expéditions annuelles, par exemple, peuvent être une mesure plus globale que trimestrielle. Le chiffre d’affaires est un autre marqueur ainsi que dans quelle catégorie de prix atterrit la majeure partie des smartphones (premium, milieu de gamme, budget, etc.). Le fait est que d’après cette seule mesure – le nombre de smartphones expédiés sur un quart – Apple est le numéro deux.

Bien sûr, Samsung reste confortablement dans la première place avec 69 millions de téléphones expédiés, environ 18,6 millions de plus qu’Apple et 24,7 millions de plus que Xiaomi. Pour compléter les quatrième et cinquième places, nous constatons une égalité entre Vivo et Oppo, ce à quoi ressemble généralement la liste.

La liste avait l’air très différente. Il fut un temps où Huawei était dans le top cinq et même un très bref moment où il a dépassé Samsung pour la première place. Cependant, Huawei n’apparaît même plus dans le top dix – et probablement pas avant longtemps.