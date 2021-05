Rapports: Amazon en pourparlers pour acquérir MGM dans le cadre d’un accord de 9 milliards de dollars

Amazon serait en pourparlers pour acquérir MGM dans le cadre d’un accord qui pourrait valoir 9 milliards de dollars, ce qui permettrait à Prime Video de gagner potentiellement une tonne de contenu.

Amazon a poussé durement Prime Video ces dernières années, en se développant dans une variété de nouveaux endroits et en cherchant le meilleur prix pour de nouveaux contenus. Maintenant, il semble que la société soit prête à faire une grosse acquisition pour renforcer son service de streaming vidéo.

Variety rapporte qu’Amazon est en pourparlers pour acquérir la société de médias MGM pour environ 9 milliards de dollars, citant des «sources de l’industrie». L’accord est apparemment dirigé par le vice-président principal d’Amazon pour Amazon Studios et Prime Video Mike Hopkins et le président du conseil d’administration de MGM, Kevin Ulrich.

Ce n’est pas le seul débouché à couvrir un éventuel accord entre les deux sociétés cette semaine, car The Information (paywall) a également signalé hier une éventuelle acquisition. La publication affirme qu’un accord pourrait coûter entre 7 et 10 milliards de dollars.

Amazon gagnerait beaucoup de contenu en acquérant MGM, car la bibliothèque de la société comprend des films comme la franchise James Bond, Rocky / Creed et la franchise The Hobbit. Il contient également de nombreuses émissions de télévision dans sa bibliothèque, notamment The Handmaid’s Tale, la franchise Stargate, Vikings, Survivor, etc.

Pensez-vous qu’Amazon devrait acquérir MGM pour 9 milliards de dollars? Faites-nous savoir en votant dans le sondage ci-dessous. Sinon, vous pouvez consulter notre liste des meilleures émissions originales sur Prime Video.

Chargement du sondage