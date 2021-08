Rapports de lancement de l’iPhone 13 de septembre soutenus par la chaîne d’approvisionnement

Les rapports selon lesquels nous verrons un lancement de l’iPhone 13 en septembre bénéficient d’une confiance accrue grâce aux vérifications de la chaîne d’approvisionnement sur le nombre d’unités déjà assemblées et prêtes, selon un analyste. Les quatre modèles devraient être disponibles en septembre.

De plus, il y a plus de signes indiquant un niveau de stockage de 1 To…

Wedbush a émis la note de l’investisseur.

C’était une évidence, mais nous avons déjà remarqué que ce n’est plus le cas.

Il a souligné les informations selon lesquelles Apple s’attend à ce que l’iPhone 13 se vende mieux que l’iPhone 12.

Bien que nous nous attendions à ce que l’iPhone 13 soit effectivement un modèle S, le même design (à part la disposition de l’appareil photo) avec de nouvelles fonctionnalités, il devrait bénéficier d’une économie plus forte à mesure que les choses rouvriront après les blocages pandémiques.

La note cite également les contrôles de la chaîne d’approvisionnement comme renforçant la conviction de Wedbush qu’Apple offrira un niveau de 1 To dans la gamme d’iPhone de cette année.

Du point de vue des spécifications, nous sommes de plus en plus convaincus que l’iPhone 13 disposera d’une option de stockage époustouflante de 1 téraoctet, soit le double de la capacité de stockage Pro la plus élevée aujourd’hui (512 Go) et comprendra également un certain nombre d’améliorations clés avec Lidar sur tous les iPhone 13 des modèles.