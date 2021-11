par Penny Starr, Breitbart :

Le rassemblement de 100 dirigeants mondiaux à Glasgow pour faire des promesses sur la lutte contre le soi-disant changement climatique est évidemment un événement pour promouvoir l’idéologie mondialiste des Nations Unies. Mais bouillonner en deçà des promesses de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de sauver les arbres est une idée beaucoup plus insidieuse : que pour réussir à sauver la planète, il faut qu’une nation renonce à sa souveraineté.

Le Washington Post a publié la dernière pression pour que les États-Unis renoncent à leur autorité, leur liberté et leur sécurité.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Andreas Kluth, chroniqueur pour Bloomberg Opinion, a écrit la chronique publiée mardi qui disait, en partie :

Même alors, le principe de souveraineté n’a jamais été absolu ou non controversé. Pendant longtemps, le meilleur contre-argument idéaliste était humanitaire – que les pays ont non seulement le droit mais le devoir d’intervenir dans d’autres États si, disons, ceux-ci commettent des atrocités telles que le génocide. Maintenant, cependant, il existe un argument encore plus puissant contre la souveraineté, avancé par des penseurs tels que Stewart Patrick au Council on Foreign Relations. C’est que dans un monde où tous les pays sont confrontés collectivement à l’urgence planétaire du réchauffement climatique, la souveraineté n’est tout simplement plus un concept tenable. Cette idée a probablement également émergé de nombreux délégués à la COP26, le sommet des Nations Unies sur le climat actuellement en cours à Glasgow. Ce qui est en jeu dans ces négociations, ce n’est pas l’intérêt « national » d’un pays en tant que tel, sauf dans la mesure où cela fait partie de l’intérêt collectif de notre espèce à préserver le patrimoine mondial : l’atmosphère et la biosphère. Et bien que les régulateurs de l’aviation puissent être en désaccord, les frontières autour de nos juridictions territoriales ne s’étendent tout simplement pas dans les airs. Une molécule de dioxyde de carbone émise en Chine, aux États-Unis ou en Inde flottera on ne sait où et accélérera le changement climatique partout. Il inondera des villes en Allemagne, brûlera des forêts en Australie, affamera des gens en Afrique et submergera des îles dans le Pacifique. Tous les peuples du monde ont donc un intérêt légitime dans les gaz à effet de serre émis dans une juridiction donnée.

Le Stewart Patrick dont Kluth a parlé a eu un livre publié en 2019 intitulé The Sovereignty Wars: Reconciling America with the World.

Un aperçu du livre lu :

La souveraineté est « l’un des concepts les plus fréquemment invoqués, polémiques et mal compris en politique », déclare Stewart M. Patrick, chercheur principal James H. Binger en gouvernance mondiale et directeur du programme Institutions internationales et gouvernance mondiale. Patrick exhorte les États-Unis à envisager de conclure des « marchés de souveraineté » – pour gagner en influence et faire avancer leurs intérêts sur diverses questions. Il reconnaît que les compromis peuvent être difficiles, mais souligne qu’ils sont nécessaires pour que les États-Unis relèvent les défis mondiaux tels que le contrôle des armements, la prolifération nucléaire, la sécurité des frontières commerciales, les migrations, le terrorisme, les pandémies mondiales et le changement climatique.

Toujours en 2019, Marcus Arcanjo du Climate Institute a écrit sur le sujet :

Dans cet article, je soutiens que la souveraineté nationale n’est pas obsolète, mais que le concept doit plutôt être redéfini pour prendre en compte les effets d’un changement climatique. L’argument central suggère que le discours devrait s’éloigner de la question de savoir si la souveraineté est inutile et se concentrer plutôt sur le développement d’une définition globale de l’État, afin de protéger les droits des pays et de leurs citoyens face au changement climatique, en particulier en ce qui concerne la disparition physique de leur territoire. Ce faisant, les petits États et les populations conserveront au moins une petite partie de leur culture et de leur patrimoine, tout en atténuant les risques de conflit induit par le climat et en empêchant les pays les plus polluants de profiter d’une situation à laquelle ils ont fortement contribué.

« Le moment est venu de penser à la disparition de la souveraineté », a conclu Kluth, plaidant pour une gouvernance plus mondiale. « Peut-être aurons-nous besoin d’un équivalent écologique de ce que l’Organisation mondiale du commerce est au commerce : un nouvel organisme international qui explicite l’énigme et tente de maintenir l’ordre.

Lire la suite @ Breitbart.com