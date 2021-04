Rapports multiples: le Bayern Munich et le RB Leipzig ont entamé des discussions pour Julian Nagelsmann

Les choses pourraient commencer rapidement au Bayern Munch.

Selon un rapport du journaliste de Tz Manuel Bonke, les Bavarois ont pris contact avec RB Leipzig pour discuter d’un accord potentiel pour le manager Julian Nagelsmann. Le joueur de 33 ans a un contrat avec Die Roten Bullen, qui court jusqu’en 2023 et on peut supposer que Leipzig aimerait être indemnisé pour avoir permis à son manager de rompre son contrat plus tôt.

Les rapports initiaux ont déjà déclaré que Die Roten Bullen recherchait une proposition de l’ordre de 15 à 20 millions d’euros pour Nagelsmann, ce qui semble raide, mais pourrait être ce qui est nécessaire pour conclure un accord:

La partie importante des tweets se lit comme suit:

#FCBayern a pris contact avec #RBLeipzig pour faire pression pour une signature de Julian #Nagelsmann. Il est la solution souhaitée pour succéder à Hansi #Flick, dont la résiliation du contrat sera négociée dans les prochains jours.

Florian Plettenberg de Sport1 a également publié une version de l’histoire confirmant tout ce que Bonke a tweeté.

Pour sa part, Nagelsmann considère le Bayern Munich comme un travail de rêve (par Sport1):