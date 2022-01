Rapports multiples: le nouvel accord de Kingsley Coman avec le Bayern Munich sera conclu en quelques jours

Le rapport L’Equipe de lundi, qui a déclaré que le Bayern Munich est sur le point de s’entendre sur une prolongation de contrat avec Kingsley Coman a fait le tour des médias allemands et il semble y avoir peu de double que les choses vont se passer relativement rapidement.

La seule information contradictoire est la durée exacte de l’accord et exactement combien il sera payé. Jetons un coup d’œil à ce que rapportent certaines des grandes perruques :

Falk a confirmé que le père de Coman, Christian, est à Munich pour finaliser un accord :

Hau, quant à lui, a déclaré que l’histoire de Coman lui avait été confirmée et qu’une annonce pourrait avoir lieu cette semaine :

Plettenberg a également confirmé l’accord, mais a déclaré que l’enveloppe financière était probablement trop élevée dans l’histoire de L’Equipe, qui prévoyait que Coman gagnerait 17 millions d’euros et devienne le troisième joueur le mieux payé de l’équipe :

Mise à jour #Coman : Tout est préparé. Il signera cette semaine un contrat à long terme confirmé. Mais il ne deviendra pas le troisième plus gros salaire après Lewandowski et Neuer. @SkySportNews @Sky_Torben

Le dernier élément d’information qui fait l’objet d’un examen minutieux est la durée de l’accord. Les dernières informations de L’Equipe n’indiquent pas d’accord jusqu’en 2027, mais il durera au moins plus de trois ans (il pourrait donc potentiellement être encore jusqu’en 2027 de toute façon):

Plus de @lequipe : Le renouvellement du contrat de Coman devrait être finalisé dans les prochains jours. La durée exacte n’est pas encore connue, mais il s’agira de plus de 3 ans supplémentaires. Coman deviendra le troisième plus gros salaire du Bayern après Lewandowski et Neuer. Il gagnera plus que Sané https://t.co/SJotDvLWWR

