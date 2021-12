Rapports supplémentaires d’une surface de remasterisation de Chrono Cross

De plus en plus de sources réaffirment les rumeurs d’un remasterisation de Chrono Cross.

Dans un rapport sur un événement potentiel de croisement de Chrono Cross dans Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, le journaliste de Gematsu, Sal Romano, a corroboré les rumeurs de la semaine dernière concernant un remaster/remake du JRPG culte.

« Gematsu a également entendu dire qu’une version remasterisée de Chrono Cross est en cours de développement », a déclaré Romano via Gematsu.

Les murmures d’un remaster/remake de Chrono Cross sont venus pour la première fois de l’énorme fuite de la base de données Nvidia en septembre. La société a déclaré que les titres de la liste n’existent pas nécessairement, aussi déroutant que cela puisse paraître. Cela correspond, puisque jusqu’à présent, l’exactitude de la liste est omniprésente.

Par exemple, Halo 5: Guardians pour PC était là, bien que 343 Industries ait déclaré qu’il n’y avait aucun plan pour un portage du jeu. God of War pour PC, en revanche, est en train de se produire. Sony a confirmé que le redémarrage en douceur de 2018 arriverait effectivement sur PC l’année prochaine. Alors s’il vous plaît, continuez à prendre tout cela avec un énorme grain de sel jusqu’à ce que Square Enix l’annonce explicitement.

On ne sait toujours pas si cette rumeur de renaissance de Chrono Cross est un remake ou un remaster. Le jeu est sorti sur la console Playstation d’origine en 1999, donc il n’est probablement pas possible de simplement retoucher certains actifs. Nous verrons si ces rapports s’avèrent tous vrais ! Les Game Awards seraient certainement un endroit idéal pour faire une annonce comme celle-ci.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.