Rapports sur les revenus : en voici 7 à surveiller la semaine prochaine

Note de la rédaction : Cet article est régulièrement mis à jour pour vous apporter des informations pertinentes et à jour.

La majeure partie des bénéfices du premier trimestre a été publiée, mais il reste encore quelques noms de renom à signaler au cours de la semaine du 31 mai. Ceux-ci incluent un bel échantillon de noms au foyer qui ont connu une croissance monstre pendant la pandémie mondiale , quelques sociétés technologiques à grande capitalisation et certaines pièces cycliques dont les cours des actions ont augmenté ces derniers mois alors qu’un nombre croissant de personnes se font vacciner contre Covid-19 et que l’économie américaine rouvre plus rapidement.

Plusieurs des sociétés déclarant des bénéfices au cours de la semaine à venir ont le potentiel de faire bouger les marchés si leurs résultats surperforment ou déçoivent largement. Voici sept rapports de bénéfices que les investisseurs devraient surveiller alors que nous laissons le mois de mai derrière nous et passons au mois de juin.

Zoom sur les communications vidéo (NASDAQ :ZM)

Matériel de restauration (NYSE:RH)

StoneCo (NASDAQ :STNE)

Croissance de la canopée (NASDAQ :CGC)

Soupe Campbell (NYSE:CPB)

FouleGrève (NASDAQ :CRWD)

Lululemon Athletica (NASDAQ :LULU)

Rapports sur les bénéfices à regarder la semaine du 31 mai : Zoom Video Communications (ZM)

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

À bien des égards, Zoom Video Communications était le stock de la pandémie. La société de visioconférence basée à San Jose, en Californie, a tenu son introduction en bourse (IPO) en avril 2019, exactement 11 mois avant le coup de Covid-19. Une fois que nous travaillions et apprenions tous en ligne depuis chez nous, Zoom Video s’est avéré être la bonne entreprise au bon moment. Et l’action ZM en a profité. Après avoir fait ses débuts à la bourse du Nasdaq à 62 $ l’action, l’action se négociait à moins de 100 $ lorsque Covid-19 a atteint les côtes américaines en mars 2020. Elle a ensuite atteint un sommet historique de 588,84 $, atteint en octobre de l’année dernière, pour un gain impressionnant de plus de 700% YTD en 2020.

Une partie de l’éclat s’est détachée du stock de ZM cette année alors que la vie commence à revenir aux rythmes d’avant la pandémie. Depuis octobre dernier, le cours de l’action de la société a baissé de 44% à 331,28 $. Cependant, les analystes restent optimistes sur les perspectives de Zoom Video et l’orientation future du titre. Pariant que la vidéoconférence est là pour rester même après le retour des gens à l’école et au travail, les analystes ont un objectif de prix médian sur l’action Zoom de 420 $ par action, suggérant une hausse potentielle de 27%.

En ce qui concerne les bénéfices à venir de la société, Zoom a prévu des revenus de 902,5 millions de dollars contre des estimations des analystes de 830 millions de dollars. Zoom a déclaré qu’il s’attend à un bénéfice ajusté de 96 cents par action, par rapport aux analystes qui ont appelé à un bénéfice par action de 72 cents.

Matériel de restauration (RH)

Source : TDKvisuals / Shutterstock.com

La société d’ameublement haut de gamme Restoration Hardware semble avoir les deux sens. La société basée à Corte Madera, en Californie, a fait des affaires stellaires pendant la pandémie alors que les Américains aisés décoraient leurs maisons tout en s’abritant sur place. Le catalogue des entreprises et les ventes en ligne ont grimpé en flèche pendant la pandémie. Et maintenant que l’économie rouvre, les près de 40 points de vente au détail de Restoration Hardware aux États-Unis et au Canada enregistrent à nouveau de solides performances, complétant ainsi la force continue de ses activités en ligne.

Ce succès se reflète dans l’action RH, qui a augmenté de plus de 100 % en 2020, puis de 42 % cette année, pour culminer à 733,05 $ fin avril. Le cours de l’action de la société a depuis baissé de 11% pour atteindre son niveau actuel d’environ 640 $. Mais la plupart des analystes voient cela comme une pause momentanée avant que le titre ne monte à nouveau. En tant que verrouillage pandémique et jeu de réouverture de la vente au détail, il semble que le stock de Restoration Hardware ne puisse pas perdre. Pas étonnant qu’il s’agisse d’un avoir dans le portefeuille du légendaire investisseur Warren Buffett.

Les analystes prévoient que Restoration Hardware rapportera un bénéfice par action de 4,08 USD pour son dernier trimestre, en hausse de 221% par rapport à 1,27 USD à la même période l’an dernier.

Rapports sur les bénéfices à surveiller la semaine du 31 mai : StoneCo (STNE)

Source: Shutterstock

La société fintech brésilienne StoneCo était une autre action que Warren Buffett aimait beaucoup. Cependant, l’Oracle d’Omaha a réduit sa participation dans la société de 24% au dernier trimestre, selon le dernier dépôt de titres 13F de la société holding de Buffett. Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A, NYSE :BRK.B). La raison exacte pour laquelle Buffett a déchargé une partie de son stock STNE reste un mystère. Le cours de l’action s’est extrêmement bien comporté au cours de la dernière année, ayant presque doublé (en hausse de 94 %) au cours des 12 derniers mois pour atteindre son niveau actuel de 66,11 $.

En plus de la performance impressionnante de l’action STNE, d’autres raisons d’aimer StoneCo sont que la société n’a aucune dette dans son bilan et près de 5 milliards de dollars de liquidités. Cela donne un bilan très attractif. Ajoutez à cela une position dominante sur le marché dans son Brésil natal et il reste de nombreuses bonnes raisons d’investir dans StoneCo. Alors que les analystes prévoient un chiffre d’affaires de 155,26 millions de dollars pour le premier trimestre, en baisse de 4,1 % par rapport à l’année précédente, StoneCo devrait afficher un bénéfice par action de 0,16 $, en hausse de 23 % par rapport au premier trimestre 2020.

Croissance de la canopée (CGC)

Source: Shutterstock

Beaucoup dépendent des revenus de la semaine prochaine du producteur de cannabis canadien Canopy Growth. La société a été constamment sous-performante sur le front des bénéfices, faisant baisser fortement le cours de son action à chaque fois qu’elle publie un rapport. Pour le quatrième et dernier trimestre de 2020, Canopy Growth a enregistré une perte nette de 829,3 millions de dollars, dont la moitié était due à des charges de dépréciation liées à la fermeture de plusieurs installations de production l’année dernière. Un an plus tôt, Canopy Growth avait enregistré une perte nette de 109 millions de dollars. La société a également averti qu’il lui restait encore un an avant de devenir rentable.

Canopy Growth a suivi ses derniers résultats en annonçant début mars de nouvelles réductions de ses opérations. L’entreprise a licencié 75 personnes dans son Canada natal et a annoncé la fermeture de son usine de production au Danemark, une décision qui entraînera le licenciement de 60 employés supplémentaires. Au cours de la dernière année, Canopy Growth a vu le départ de 1 000 employés dans le monde. Les analystes prévoient que Canopy Growth annoncera une perte de 18 cents par action lors de la présentation de ses résultats du quatrième trimestre fiscal le 1er juin. Cela représenterait une amélioration de 85% par rapport à il y a un an.

Après avoir culminé à 56,50 $ par action en février, l’action CGC a baissé de 51 % et se situe maintenant à 25,56 $ par action.

Rapports sur les bénéfices à surveiller la semaine du 31 mai : Campbell Soup (CPB)

Source : HeinzTeh / Shutterstock.com

La Campbell Soup Company, qui fabrique des soupes en conserve de renommée mondiale et des produits alimentaires emballés tels que la sauce pour pâtes Prego, la salsa Pace et les craquelins Goldfish, n’est pas un stock sujet à de gros mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Comme les soupes qu’il prépare, le bouillon CPB est fiable et réconfortant par sa consistance. Pourtant, la société basée à Camden, dans le New Jersey, a eu un moment au début de la pandémie alors que les consommateurs se précipitaient pour stocker ses produits dans leurs garde-manger à la maison, augmentant de 20% fin mars et début avril de l’année dernière.

Depuis ce pic initial, l’action CPB s’est calmée et, depuis l’été dernier, s’est négociée dans une fourchette comprise entre 45 $ et 50 $ par action. Actuellement, l’action est à 48,57 $, en légère hausse de 0,5% depuis le début de l’année. Bien que Campbell Soup ne soit pas susceptible de mettre le feu au monde avec ses prochains bénéfices, les analystes continueront de surveiller pour voir si la société a pris un coup à mesure que l’économie se développe cette année. Les analystes prévoient que Campbell Soup publiera la semaine prochaine un bénéfice par action de 0,66 $, en baisse de 20 % par rapport au bénéfice par action de 0,83 $ un an plus tôt.

La société a récemment annoncé un dividende trimestriel de 0,37 $, qui sera versé le 2 août. Cela représente un dividende annualisé de 1,48 $ et un rendement de dividende de 3,06 %.

CrowdStrike (CRWD)

Source: Photos VDB / Shutterstock.com

Les actions de la société de technologie de cybersécurité CrowdStrike sont en hausse depuis que des pirates informatiques ont perturbé le pipeline colonial avec une attaque de ransomware qui a mis hors ligne le pipeline qui transporte 2,5 millions de barils par jour, ce qui représente 45% de l’approvisionnement de la côte est des États-Unis en diesel, essence et carburéacteur. La cyberattaque majeure qui a menacé la sécurité énergétique des États-Unis a attiré l’attention sur des entreprises telles que CrowdStrike, qui se concentrent sur la prévention des cyberattaques. Depuis l’attaque du Colonial Pipeline, le stock de CRWD a augmenté de 19% pour atteindre son niveau actuel de 223,45 $.

La hausse du prix de l’action a été bien accueillie par les actionnaires de CrowdStrike qui ont dû tenir fermement alors que l’action a chuté de 28% entre la mi-février et la fin mars, alors que les investisseurs ont transféré de l’argent des actions technologiques vers des titres de valeur et cycliques.

Les actions de la société basée à Sunnyvale, en Californie, progressent maintenant et les résultats financiers solides de CrowdStrike ne peuvent que les aider à augmenter encore plus. Les analystes s’attendent à ce que la société annonce un bénéfice par action de 0,06 $, ce qui représenterait une augmentation de 200 % d’une année sur l’autre. Les revenus devraient atteindre 292,2 millions de dollars, en hausse de 64 % par rapport à la même période de 2020.

Rapports sur les bénéfices à surveiller la semaine du 31 mai : Lululemon Athletica (LULU)

Source : Sorbis / Shutterstock.com

Le détaillant de vêtements de sport Lululemon Athletica était populaire avant la pandémie. Mais une fois que les gens travaillaient à domicile, ses pantalons de survêtement et ses collants sont devenus encore plus désirables parmi les personnes à la recherche de vêtements décontractés confortables. La société basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, a été regroupée avec des actions à domicile et le cours de son action a augmenté de 57% par rapport à 2020, atteignant un sommet historique d’un peu moins de 400 $ par action.

Avec la réouverture économique et les personnes sortant de l’hibernation de Covid-19, l’action LULU a pris un coup de poing cette année et est en baisse de 9% par rapport à son niveau record à son niveau actuel de 328,65 $ par action. Pourtant, l’avenir de l’entreprise semble toujours prometteur. L’objectif de cours médian de l’action est actuellement de 397 $, avec une estimation haute de 465 $. Lorsque la société publiera ses bénéfices le 3 juin, les analystes s’attendent à un bénéfice par action de 0,90 $, ce qui serait 310 % supérieur au bénéfice par action de 0,22 $ il y a un an.

A la date de publication, Joël Baglole n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joel Baglole est journaliste économique depuis 20 ans. Il a passé cinq ans en tant que journaliste au Wall Street Journal et a également écrit pour les journaux The Washington Post et Toronto Star, ainsi que pour des sites Web financiers tels que The Motley Fool et Investopedia.