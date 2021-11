Raptors de Toronto et le niveau exalté du triple d’OG Anunoby

L’instant présent de Rapaces de Toronto c’est clairement le processus d’une profonde reconstruction. Après la terrible saison menée par les Canadiens au cours de la dernière année, la forme de l’équipe s’est considérablement améliorée cette année. Sans Kyle Lowry, mais avec la présence d’un roster plus équilibré et avec les performances individuelles remarquables de plusieurs de ses joueurs.

Sans aucun doute, le chiffre le plus notable des Raptors de Toronto aujourd’hui est OG Anunoby. L’Américain jette l’équipe dans son dos et commence à étoffer ses ressources, abusant même d’aspects du jeu dans lesquels il n’avait jamais autant excellé.

Une statistique qui le confirme

OG Anunoby est un joueur très physique, avec des qualités plus qu’intéressantes des deux côtés du terrain. Un buteur régulier qui mise cependant sur la création de tirs plus près de la zone ou dans des positions de demi-fond.

Lancer le coup de 3 a toujours été une ressource intéressante pour un joueur qui a pourtant exploité de manière si spectaculaire ce parcours, qu’il a réussi à implanter des numéros bestiaux.

L’attaquant est déjà deuxième en 3 points tentés cette saison, derrière seulement Stephen Curry, et accumulent plus de tirs à 3 points que les joueurs comme Amenez Young et Kevin Durant même si nous ajoutons ceux des deux, malgré le fait que ce sont des morceaux qui utilisent généralement beaucoup de ces triplets.

Une évolution qui parle très clairement de ce qu’est la performance actuelle d’un joueur qui a devant lui la tâche de continuer à grandir avec les Raptors de Toronto afin de revenir en Playoffs au plus vite.