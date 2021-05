Raptors vs Lakers Expert Picks, cotes, prop bet, pronostics ⋆ 10z viral

Alors que le week-end se termine, nous avons pas mal de matchs tout au long de cette ardoise NBA dimanche. Sur NBATV ce soir, les Raptors de Toronto affrontent les Lakers de Los Angeles sur NBATV. Il s’agit du deuxième et dernier affrontement entre ces équipes au cours de cette saison NBA raccourcie. L’aperçu des choix de paris Raptors vs Lakers NBA trouvera les meilleures cotes de paris NBA, vous donnera quelques tendances de paris et affichera les meilleurs choix NBA et pronostics NBA disponibles.

Aperçu des paris NBA: choix, cotes et tendances des paris ce soir

Informations sur le jeu Raptors vs Lakers

Raptors de Toronto (26-38, 10-22 à l’extérieur) vs Lakers de Los Angeles (36-27, 17-14 à domicile)

Date: Dimanche 2 mai 2021

Temps: 22 h HNE

Lieu: STAPLES Center – Los Angeles, Californie.

Couverture: NBATV

Les Raptors sont récemment retombés dans une crise, perdant quatre de leurs cinq derniers matchs. Avec seulement quelques semaines de la saison régulière de la NBA, Toronto pourrait reposer de plus en plus de ses vétérans. Ce soir, Chris Boucher reste en dehors, mais il semble Kyle Lowry sera de retour dans la programmation. Dans la zone arrière, il rejoint Kyle VanVleet, qui vient de terminer un match de 30 points. Ce soir, Awesemo projette que VanVleet soit deuxième de l’équipe au score, juste derrière Pascal Siakam, qui a projeté pour 20 points. Ils ont perdu contre les Lakers lors du premier match de la saison, ils se battront donc pour empêcher le balayage ce soir.

Les Lakers entrent également dans ce match en difficulté, perdant cinq de leurs six derniers matchs. James Lebron est revenu à l’alignement lors du dernier match, marquant 16 points, long avec huit rebonds et sept passes, en 32 minutes. Anthony Davis a également mis en place un double-double de 22 points. Cependant, ces efforts n’ont pas été suffisants pour gagner à domicile contre les Kings. Les revirements et les lancers francs étaient le problème. Les Lakers ont tiré à 50,6% du terrain, mais à seulement 15-21 de la ligne des lancers francs, pour aller avec 21 passes décisives. Les Lakers devront l’intensifier pour dépasser les Raptors ce soir.

Raptors vs Lakers pariant sur les choix de la NBA + Shopping des cotes de la NBA

En utilisant l’outil OddsShopper d’Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes NBA pour les paris Raptors vs Lakers sur les principaux paris sportifs. Les cotes exprimées sont à partir de 12 h HNE le 2 mai, alors assurez-vous de vérifier vous-même l’outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus à jour.

Le dernier contenu de paris sportifs d’Awesemo Odds

Cotes NBA: Moneyline

Raptors: (+280) – FanDuel Lakers: (-305) – SugarHouse, DraftKings

Cotes NBA: propagation

Raptors: +8 (-112) – FanDuel Lakers: -7,5 (-110) – SugarHouse, BetMGM, PointsBet, DraftKings, William Hill

Cotes NBA: Total de points

Plus de: 217 (-110) – FanDuel, William Hill Moins de: 217.5 (-110) – BetMGM Raptors vs Lakers NBA Betting Trends Toronto a une fiche de 6-3 contre l’écart (ATS) à ses neuf derniers matchs. Le total a touché le dessous dans cinq des sept derniers matchs de Toronto. Les Lakers ont une fiche de 0-5-1 CÉP à leurs six derniers matchs. Le total a touché le dessous dans quatre des six derniers matchs des Lakers. Prédiction Raptors vs Lakers

Ce sont deux équipes en difficulté qui sont difficiles à soutenir. Les Raptors ont une fiche de 13 à 19 contre l’écart en tant qu’équipe de route, tandis que les Lakers ont une fiche de 12 à 19 à domicile. Cependant, les Raptors ont une fiche de 4-10 contre l’écart sans repos, tandis que les Lakers ont une fiche de 8-5-1 avec un avantage au repos. Je m’attends à ce que LeBron mette cette équipe des Lakers à une victoire, en essayant de faire une déclaration. Les Lakers doivent inverser leur élan, et cela va probablement commencer ce soir. Je les soutiendrai.

Prédiction: Lakers -7.5

