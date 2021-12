RapTV s’empare du monde de Snapchat

L’information est aujourd’hui la monnaie la plus importante au monde.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur RapTV.

Heureusement pour nous, nous vivons à une époque où nous pouvons accéder à toutes les informations que nous voulons en un clic. Il existe de nombreuses plateformes de médias sociaux où nous pouvons nous connecter avec d’autres personnes dans n’importe quelle partie du monde et obtenir les dernières nouvelles en temps réel. Les médias sociaux ont également évolué et sont devenus la source de divertissement incontournable pour beaucoup.

Il y a quelques années, Daniel Snow, passionné de musique et de culture hip-hop, a eu une idée. Au lieu de rechercher des nouvelles et des informations sur différentes plateformes, il a pensé qu’il serait utile d’avoir un guichet unique pour tout ce qui concerne le hip-hop et il a créé RapTV.

RapTV , lancé en 2017 sur Instagram, a immédiatement commencé à se développer. Après quelques mois, une communauté de fans de musique rap, d’artistes et d’autres créateurs de contenu a émergé. Peu à peu, la communauté s’est étendue à d’autres plateformes comme Twitter et TikTok.

La croissance organique que RapTV a connue sur ces plateformes a suivi lorsqu’elle s’est étendue à Snapchat et plus particulièrement aux émissions Snap. L’équipe RapTV a lancé sa première émission intitulée « Aujourd’hui dans le rap » où les téléspectateurs sont informés quotidiennement des actualités musicales les plus chaudes au monde. Cette émission a rapidement décollé, avec 200 000 abonnés après seulement quelques semaines de live.

Contrairement à d’autres plateformes sociales, Snapchat est plus populaire auprès du public de la génération Z et cela est évident depuis que RapTV a lancé son contenu original sur la plateforme. Récemment, RapTV a lancé 2 émissions supplémentaires, « For the Streets » et « Hip Hop Gone Wild ». For the Streets donne une nouvelle tournure aux interviews en personne, en exploitant les fans et les célébrités et en posant les questions brûlantes que tout le monde cherche à savoir. Hip Hop Gone Wild plonge dans les plus grandes histoires et mystères hip hop de tous les temps, offrant aux téléspectateurs des perspectives uniques. Les émissions continuent de croître avec plus de 300 millions de vues cumulées.

Un divertissement de qualité est le facteur clé de ce succès et l’équipe est prête à faire encore plus. Ils promettent de continuer à travailler avec des créateurs de contenu uniques pour apporter un nouveau contenu qui gardera les fans engagés. L’intérêt des fans restera toujours au cœur de chaque création.

Construire une communauté est un autre aspect important de ce que l’équipe cherche à faire sur Snap. Comme Snow l’avait initialement prévu, la chaîne RapTV continuera de fournir un support à travers lequel les fans peuvent interagir les uns avec les autres et avec leurs artistes préférés. Snow promet de continuer à s’engager et à collaborer avec de nouveaux créateurs de contenu et de nouvelles marques pour s’assurer que les fans restent au courant des développements dans l’industrie du hip-hop.

Le succès que connaît la chaîne RapTV Snapchat a créé un désir d’atteindre plus de fans sur d’autres plateformes. Griffin Frum, directeur créatif de RapTV qui dirige les efforts sur Snap, déclare : « Nous cherchons à nous développer sur d’autres chaînes et avec notre succès sur Snapchat, nous sommes ravis de continuer à créer un contenu original et attrayant. »

La culture hip hop, et la musique rap en particulier, continuent d’influencer de nombreuses personnes dans la société d’aujourd’hui.

L’équipe RapTV s’engage à offrir à sa base de fans croissante la meilleure expérience et le meilleur du hip-hop.