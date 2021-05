Telemundo Raquel Becker fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

Raquel Becker est, sans aucun doute, l’une des athlètes les plus appréciées de toute l’histoire du programme de compétition Exatlon United States. De sa première apparition dans la saison qui a tout déclenché, jusqu’à maintenant lors du cinquième volet de l’émission de télé-réalité sportive, la pratiquante de parkour mexicaine a conquis le cœur de ses pairs et du public.

Lors de la cinquième saison d’Exatlon USA, Raquel Becker est rapidement devenue l’une des athlètes les plus efficaces de l’équipe Contendientes, marquant constamment des points et progressant chaque semaine. Tout indiquait que si elle continuait comme elle le faisait, ce serait peut-être précisément elle qui, cette seconde fois, atteindrait la gloire de la prétendue «compétition la plus féroce de la planète».

Après le départ de Raquel d’Exatlon aux États-Unis, où elle a été éliminée par sa compagne de l’époque Claudia Ramos, les réactions de soutien n’ont pas attendu, créant même des groupes sur les réseaux sociaux pour demander son retour à la compétition. Un adepte du groupe Facebook d’AhoraMismo a commenté: «Je suis Rouge mais je pense qu’il était injuste qu’elle soit partie après avoir tout laissé dans ces arènes pendant que la Panthère se rétablissait« soi-disant ». Elle et Ana ont rejoint l’équipe pour faire de leur mieux. Et la Panthère très heureuse et reposée est toujours là “

Raquel Becker revient à la télévision Dans quel programme?

Mais alors que les followers demandent son retour, tout indique que Raquel Becker est dans une autre étape de sa vie et aurait laissé Exatlon aux États-Unis derrière elle. A tel point qu’il aurait déjà confirmé sa participation à un autre Reality Show, c’est “Guerreros 2021”, du réseau Televisa, qui se déroule au Mexique. C’est ce qu’il a partagé sur ses histoires Instagram:

Le programme, dont la première saison a eu une audience très élevée dans le pays, revient avec un nouvel épisode plein de défis physiques et mentaux le 7 juin, où Raquel Becker est déjà confirmée parmi les participants qui assumeront l’engagement de réussir cette nouvelle bataille. .

D’autres athlètes mexicains qui ont rejoint cette nouvelle édition de guerriers avec Raquel Becker sont: Dariana García, également connue sous le nom de «La Reina Rose», Brandón Castañeda, ancien wapayaso, Christian Estrada, alias «El Sina», José Rodríguez et Lolo Roho.

Athlète depuis toujours

Raquel Becker a découvert le sport très tôt, pour être exact, à l’âge de cinq ans, lorsqu’elle a commencé la discipline de la gymnastique, qui lui a donné tous les outils nécessaires pour réussir comme un défi qu’elle s’est lancé tout au long de sa vie. Aujourd’hui, il se démarque dans la discipline du Parkour, qu’il partage également avec la natation, l’escalade et même les arts martiaux.

Maintenant que son petit ami actuel, Rafa Soriano, est hors compétition, nous supposons que les deux athlètes passeront leur temps libre à pratiquer les différentes compétences dans lesquelles ils performent tous les deux si bien.

En parallèle de cette nouvelle aventure, Raquel Becker développe également un «Healthy Challenge» avec ses followers, où celui qui perd le plus de poids recevra différents prix. Quoi qu’il en soit, c’est merveilleux de revoir Raquel à l’écran.

