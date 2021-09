Raquel Bigorra donne son avis sur “sa trahison” de Bisogno dans une interview | INSTAGRAM

Récemment, les interviews sur YouTube sont devenues l’une des plus courantes et des plus populaires, commençant par Yordi Rosado et se terminant par Gustavo Adolfo Infante, qui ont chacun un style très marqué et différent pour faire ces entretiens dans lequel vos invités parviennent à s’ouvrir complètement.

C’était le chemin Raquel Bigorre s’est exprimé avec Gustavo Adolfo Infante et il a parlé de la prétendue trahison de ce qu’il aurait fait à son ancien camarade Daniel Bisogno, après lui et Paty chapoy Ils parleront du problème qui s’est produit dans ‘Ventaneando’.

Il convient de mentionner que l’animatrice a parlé de ses débuts dans la carrière du la télé et sa rivalité avec Aileen Mujica, l’animatrice de la soupe parce que Raquel s’est retrouvée mariée à deux de ses ex.

C’est vrai, encore une histoire qui ressemble à un film ou à une série confirmant que la réalité peut dépasser la fiction et cette fois c’était au tour de Raquel qui a dit qu’elle est partie Cuba essayer d’être quelqu’un de formidable au Mexique à la recherche de ses opportunités dans Télévision et sur les chaînes de télévision existantes.

C’est ainsi qu’elle a réussi à entrer au CEA de Televisa, où elle a suivi des cours avec d’autres célébrités, elle a également commenté tout son temps à travers les premiers programmes qui l’ont catapultée vers la popularité qu’elle a aujourd’hui.

Cependant, nous laisserons un peu les problèmes personnels et nous aborderons le problème pour lequel nous arrivons Daniel Bisogno qui était en instance de divorce avec la mère de sa fille Cristina Riva Palacios et ont accusé Raquel d’avoir divulgué des informations personnelles et c’est pourquoi il a été affecté même s’ils étaient des compagnons.

La Cubaine ne voulait pas rester avec ce problème à l’intérieur et assure qu’elle a été la cible d’une “sale campagne” dans laquelle ils ont veillé à ce que la relation qu’ils entretenaient en tant que chauffeurs et amis se termine.

C’est ainsi que la véritable orientation et les préférences de Daniel étaient également connues à cette occasion, quelque chose qui n’était pas connu mais qui est maintenant quelque chose qui est connu.

Enfin, il s’est également souvenu de l’époque où un débutant avait annoncé sur Twitter qu’il allait révéler le nom d’un prétendu amant du conducteur, alors les deux se sont sentis plus que trahis.

Apparemment, tout cela était une émission médiatique et probablement rien de tout cela ne serait arrivé, mais parfois les clips et les vues ont un poids plus important.