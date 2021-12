Raquel Leviss et James Kennedy, stars de « Vanderpump Rules », annulent leurs fiançailles

Les stars de Vanderpump Rules, Raquel Leviss et James Kennedy, ont rompu après cinq ans ensemble et sept mois de fiançailles. L’ancien couple a annoncé sa séparation dimanche sur Instagram avec des déclarations correspondantes accompagnées d’une photo des deux pendant ce qui semble être le tournage de cette saison.

« Après ces 5 merveilleuses années que nous avons passées ensemble, nous avons décidé que nous avions deux objectifs différents et avons pris la décision d’annuler les fiançailles », a écrit Leviss, 26 ans, en légende. « Nous nous aimons beaucoup, mais nous ne sommes plus amoureux. Nous ne voulons que le meilleur l’un pour l’autre, alors gardez toutes vos pensées positives. Envoi d’amour. » Kennedy a partagé la même déclaration sur son propre profil et les deux stars de la réalité ont désactivé les commentaires sur leurs publications.

Deux jours plus tôt, Leviss et Kennedy ont été aperçus sur les réseaux sociaux en train de filmer la réunion de la saison 9 de Vanderpump Rules, au cours de laquelle Leviss aurait rendu sa bague de fiançailles à Kennedy devant la caméra. Elle a ensuite été aperçue le même jour en train de dîner sans le cierge magique. Le couple a annoncé ses fiançailles plus tôt cette année, le DJ écrivant sur Instagram en mai aux côtés d’emojis coeur et bague, « L’AMOUR DE MA VIE, a dit oui.

Leviss, sur son profil, a révélé que Kennedy avait posé la question sur le terrain du Coachella Valley Music and Arts Festival lors d’une fête personnalisée baptisée Rachella – que les fans de l’émission Bravo ont pu regarder au cours de la saison en cours. « James a proposé à l’emblématique Empire Polo Fields de « RACHELLA » vendredi soir… et j’ai dit OUI ! Je suis sur la lune de Coachella #RACHELLA », avait-elle écrit à l’époque.

Kennedy et Leviss ont fait face à un certain nombre de luttes dans le passé, y compris la décision de Kennedy d’arrêter de boire de l’alcool pendant l’émission de téléréalité. En juillet 2020, il a remercié sa fiancée d’alors pour tout son soutien tout en célébrant une année de sobriété. « Merci à mon rock @raquelleviss de m’avoir fait venir ici, je n’aurais pas pu faire ça sans toi mon amour », a-t-il écrit. « Et merci à tous pour le soutien de l’année dernière. »

Kennedy a également déjà jailli de l’ancienne reine du concours lors d’un épisode de Overserved avec Lisa Vanderpump avant leurs fiançailles. « J’aime tellement Raquel, vous le savez. Elle m’a vraiment aidé et vous avez vu tout ce avec quoi elle est coincée avec moi », a expliqué Kennedy. « Je ne pouvais vraiment pas m’imaginer avec quelqu’un d’autre sur cette planète. Je pense que je vais lui demander de m’épouser. »