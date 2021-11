Raquel Sánchez demande à la Generalitat de définir sa position sur El Prat

19/11/2021 à 15h26 CET

.

La ministre des Transports, Raquel Sánchez, a déclaré que Il est important que la Generalitat définisse sa position sur le Aéroport El Prat car « sinon, on n’avancera pas », et a ajouté que le gouvernement reste disposé à dialoguer.

Il l’a expliqué dans le Círculo de Economía, où il a parlé de mobilité et de logement, et a veillé à ce que le projet d’agrandissement de l’aéroport d’El Prat était connu, puisqu’en tant que maire de Gavà, elle a rencontré le président d’Aena pour parler de lui il y a deux ans.

Selon Sanchez, le gouvernement continue de penser qu’il s’agit d’un bon projet pour l’Espagne et la Catalogne, et un projet « valide », qu’il n’abandonne pas, mais a insisté sur le fait qu’il a besoin de la Generalitat pour dire quelle est sa position et s’il parie ou non sur lui.

Dans ce contexte, le président du Círculo de Economía, Javier Faus, a demandé au ministre ne jetez pas l’éponge à El Prat, car vous ne pouvez pas attendre cinq ans à inclure dans le document de réglementation aéroportuaire suivant (DORA). « La société civile ne le comprendrait pas », a-t-il assuré.

C’est pourquoi il a insisté sur qu’il retourne à la table du dialogue, car il estime qu’il y a sûrement « des moyens d’arriver à un accord ».

Le ministre a assuré que c’est un gouvernement de « dialogue et consensus », et qu’il est ouvert à parler à tout moment, car, même s’il n’a pas été inclus dans la DORA, de nombreux progrès peuvent être réalisés dans les études et les projets.