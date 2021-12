Raquette de course ! Nikole Hannah-Jones parle dans les collèges pour 25 000 $ la pop

Ibram X. Kendi et Robin diAngelo ne sont pas les seuls à pouvoir tirer profit de la destruction de la « fragilité blanche ». Après avoir déposé des demandes en vertu de la Freedom of Information Act, Corey Walker de Campus Reform rapporte que Nikole Hannah-Jones gagne 25 000 $ par pop pour parler dans les collèges.

Nikole Hannah-Jones a pris la parole à l’Université du Michigan en janvier 2020 pour un montant de 16 000 $. Selon les documents de l’agence Lavin, Jones a participé à une conversation sur le projet 1619 avec des étudiants invités, a prononcé une allocution avec une séance de questions-réponses et a dîné à la Wallace House avec une cohorte de boursiers invités.

Un an plus tard, après toutes les émeutes et les tumultes post-George Floyd, Hannah-Jones a demandé des frais de parole encore plus élevés aux universités.

Des documents du bureau des conférenciers APB acquis de Georgia Tech montrent qu’Hannah-Jones a été payée 25 000 $ pour prendre la parole lors de la conférence de célébration de la journée MLK 2021 en janvier. Pour cet événement, Jones a donné une conversation modérée de 40 minutes suivie d’une session de questions-réponses de 20 minutes.

Fait intéressant, le document suggère que l’université a initialement accepté des frais de comparution de 18 000 $, ce qui correspond davantage à ses frais des années précédentes. Cependant, le document montre que ce chiffre est barré en faveur de 25 000 $. Le document montre également qu’un discours d’ouverture de 40 minutes a été remplacé par une conversation modérée.

Georgia Tech n’a pas répondu à la demande de commentaire de Campus Reform sur les raisons pour lesquelles les frais de parole ont été augmentés ou l’événement a été modifié.

Moins d’une semaine plus tard, Hannah-Jones a pris la parole au Providence College, mais il n’y a aucune information sur les frais de parole.

L’Université de Caroline du Sud a également payé 25 000 $ à Jones pour deux événements en mars 2021. Le « Symposium sur l’histoire des médias et des droits civils » et le « Symposium de recherche sur la diversité, l’équité et l’inclusion » de 2021 ont eu lieu virtuellement. Jones a été l’oratrice principale du premier, dans lequel elle s’est engagée dans un «dialogue sur la race, la justice sociale et les médias».

Ils ont vraiment vendu son discours à Columbia, la capitale de l’État :

Hannah-Jones est l’une des conférencières les plus recherchées du pays. Rédactrice pour le New York Times Magazine, elle a remporté le prix Pulitzer du commentaire 2020 pour son essai présentant le « 1619 Project » du magazine, une initiative multimédia qui aborde l’héritage de l’esclavage en Amérique et recadre l’histoire des États-Unis à partir de la perspective des contributions des Afro-Américains….Elle est également créatrice du projet, qui a également remporté un George Polk Award. Le prix Pulitzer et les prix Polk sont deux des plus hautes distinctions du journalisme.

Personne ne fait la promotion de ses discours auprès des cinq historiens qui ont écrit une lettre au Times en 2019 et ont qualifié son projet de malhonnête :

Nous sommes consternés par certaines des erreurs factuelles dans le projet et le processus fermé qui le sous-tend. Ces erreurs, qui concernent des événements majeurs, ne peuvent être qualifiées d’interprétation ou de « cadrage ». Ce sont des faits vérifiables, qui sont le fondement à la fois de l’érudition honnête et du journalisme honnête.