Rare cas de mucormycose post-dengue signalé à l’hôpital Apollo de Delhi: médecins

La dengue s’accompagne d’une forte fièvre et, par conséquent, les médecins estiment que les gens pourraient soupçonner qu’ils ont contracté le COVID-19.

Un cas « rare » de mucormycose a été signalé chez un homme de 49 ans dans un hôpital privé de premier plan ici après son rétablissement de la dengue, ont annoncé samedi les médecins. Le cas signalé à l’hôpital Apollo dans le sud de Delhi survient au milieu d’une énorme augmentation du nombre de cas de dengue dans la capitale nationale.

Selon un rapport civique sur les maladies à transmission vectorielle publié lundi, neuf décès et un total de 2 708 cas de dengue ont été enregistrés cette saison jusqu’au 6 novembre, ce qui est le nombre le plus élevé depuis 2017 pour la même période.

Plus de 1 170 cas ont été enregistrés au cours de la première semaine de novembre.

Dans un communiqué publié samedi, l’hôpital Apollo a déclaré: « Un homme de 49 ans a été signalé comme l’un des rares cas de mucormycose post-dengue par une équipe de médecins de l’hôpital ». Le patient était venu à l’hôpital, se plaignant d’une perte soudaine de la vision d’un œil, 15 jours après sa guérison de la maladie à transmission vectorielle.

Au cours de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 plus tôt cette année, un grand nombre de cas de « champignon noir » ont été signalés dans tout le pays après que l’infection à coronavirus a été détectée chez des patients souffrant de diabète chronique.

La mucormycose ou le « champignon noir » est plus fréquent chez les personnes dont l’immunité a diminué en raison du COVID-19, du diabète, d’une maladie rénale, de troubles hépatiques ou cardiaques, de problèmes liés à l’âge ou de ceux qui prennent des médicaments pour des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde.

La mucormycose post dengue est une nouvelle observation et, par conséquent, les patients ayant des antécédents récents de dengue doivent rester activement informés de leur état de santé et consulter un expert en soins de santé immédiatement après avoir remarqué de nouveaux symptômes, ont déclaré les médecins de l’hôpital Apollo.

Le Dr Suresh Singh Naruka, consultant senior (ORL), Indraprastha Apollo Hospitals, qui dirige le traitement du patient, a déclaré : « Un cas rare de champignon noir (mucormycose) nous est apparu lorsque le patient est venu à l’hôpital, perte soudaine de la vision d’un œil après la dengue. Il est très rare de voir la mucormycose comme une complication post-récupération chez un patient atteint de dengue, car cette maladie est généralement observée chez les personnes ayant des antécédents de diabète, une immunité compromise et diverses autres infections. »

« Il s’agit d’une infection mortelle causée par un groupe de champignons appelés mucor. Ce champignon envahit les tissus sains du nez, des sinus, des yeux et du cerveau si rapidement que tout retard dans le diagnostic et la prise en charge peut entraîner des complications indésirables à long terme », a-t-il ajouté.

Les larves de moustique de la dengue se reproduisent dans l’eau claire et stagnante, tandis que celles du paludisme prospèrent même dans l’eau sale.

Le Dr Atul Ahuja, consultant senior (chirurgie ORL et cervico-faciale) à l’hôpital, a déclaré : « Le diagnostic et la prise en charge d’un cas de mucormycose rhino-orbitaire (impliquant le nez et les yeux) chez un patient qui vient de se remettre de la dengue est très important. , car même après le meilleur traitement, les patients atteints de mucormycose peuvent perdre définitivement la vue et dans un état d’infection agressive, l’ablation de l’œil devient nécessaire pour empêcher toute nouvelle propagation de l’infection.

Le Dr Nishant Rana, greffier de l’établissement, a déclaré: « Avant de venir à l’hôpital, le patient a eu un épisode de saignement nasal comme complication due à la dengue 15 jours avant son rétablissement, dans lequel il a noté un faible nombre de plaquettes sans transfusion l’histoire. La mucormycose dans son cas est un facteur résultant d’une immunité compromise en raison de la dengue.

