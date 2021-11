Rare démo de Zelda Ocarina Of Time recréée par les fans de Nintendo

Image : Nintendo

Envie de faire la fête comme en 1997 ? Eh bien, vous avez de la chance, car un groupe dévoué de fans de Zelda a récemment terminé un projet qui consiste à recréer ce que c’était de jouer à Ocarina of Time lors d’un événement Nintendo à la fin des années 90 avant sa sortie officielle.

Avant l’essor de ses présentations Direct, le meilleur endroit pour se renseigner sur les jeux Nintendo était Space World, une convention organisée par le développeur japonais presque chaque année de 1989 à 2001. Super Mario World pour la Super Nintendo, par exemple, a été révélé au exposition inaugurale de Space World (connue à l’époque sous le nom de Shoshinkai), tandis que Space World ’97 a présenté la première démo jouable du classique de la Nintendo 64 The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Cette démo d’Ocarina of Time, perdue depuis longtemps, est au centre d’un nouveau romhack qui réduit le jeu complet aux spécifications de la première version, ainsi que tous les éléments de pré-version auxquels vous vous attendez. Tout cela grâce à deux événements de découverte de données Nintendo extrêmement importants (et très officieux) connus sous le nom de « Overdump » et de « Gigaleak », ce dernier dont Kotaku a largement couvert l’année dernière.

« Au début de 2021, une cartouche de développement de 32 Mo de F-Zero X a été découverte et larguée par Forest of Illusion, un conservateur de jeux vidéo bien connu », lit-on sur la page Github du projet. « F-Zero X n’est qu’un jeu de 16 Mo, donc la moitié de cette cartouche de développement de 32 Mo n’aurait pas dû être utilisée. En fin de compte, cependant, quelque chose prenait l’espace supplémentaire de la cartouche à la fin.

« Après une inspection plus approfondie, exactement la moitié d’un prototype d’Ocarina of Time de 32 Mo datant de 1997 a été découvert », poursuit l’explication. « Il est probable que cette cartouche contenait à l’origine la démo d’Ocarina of Time présentée à Space World 1997, mais la première moitié a été écrasée par F-Zero X par la suite lorsque la cartouche de développement a été réutilisée. Ces données supplémentaires, désormais appelées « overdump », ont servi de base à la conception de ce projet. »

Et tandis que les gens derrière cette expérience Zelda Space World ’97, comme le projet est surnommé, admettent qu’il ne s’agit pas d’une représentation exacte à 100%, 1:1 de la démo Space World, c’est assez proche pour donner aux joueurs une idée de première main de ce que Nintendo a montré aux participants il y a près de 25 ans. Leur travail est la meilleure chose à faire pour remonter dans le temps ou trouver un vidage complet de la version réelle utilisée à Space World ’97 (les chances pour les deux sont astronomiquement mauvaises).