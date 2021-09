Rare Enterprises de Rakesh Jhunjhunwala gagne Rs 70 cr en 10 jours alors que les actions ZEEL se rallient à 65% du prix d’achat

Rare Enterprises de Rakesh Jhunjhunwala avait accumulé 50 parts lakh de Zee Entertainment Enterprises Ltd pour une valeur d’achat de 110,22 crores de roupies.

Le cours de l’action ZEEL a bondi de 65% à Rs 362,85 en seulement 10 jours après que Rakesh Jhunjhunwala a acheté des actions à Rs 220,44 pièce la semaine dernière. Rare Enterprises de Jhunjhunwala avait accumulé 50 parts lakh de Zee Entertainment Enterprises Ltd pour une valeur d’achat de 110,22 crores de roupies. Sur la base du prix actuel et des circuits supérieurs dos à dos dans le stock à partir de la date de son achat, l’investissement vaut maintenant Rs 181,4 crore, un profit de Rs 142 par action, ou Rs 71,4 crore, sur le prix d’acquisition.

Le cours de l’action ZEEL a augmenté de 117,53% par rapport à son plus bas de 52 semaines de Rs 166,80, touché le mois dernier. Mercredi, le conseil d’administration de Zee Entertainment Enterprises a approuvé une fusion avec Sony Pictures Networks India, ainsi que l’exécution d’une liste de conditions non contraignante qui permettra à Punit Goenka d’occuper sa présidence pendant une période de cinq ans. Les analystes ont déclaré que l’action ZEEL, malgré le rallye des deux dernières semaines, se négocie toujours à environ 20x. “En supposant que la marge d’EBITDA se normalise plus près des niveaux précédents, l’amélioration de la gouvernance d’entreprise et des performances opérationnelles pourrait considérablement aider à long terme”, a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Khemka a ajouté qu’il faudrait un certain temps avant que l’accord Zee et Sony Pictures ne se concrétise et que la société pourrait assister à des changements structurels dans l’entreprise, le conseil d’administration et la direction. Ainsi, le stock peut retracer les étapes clés de la transaction et de la performance opérationnelle. “Pour l’instant, nous maintenons une note neutre avec un prix cible révisé de Rs 320, valorisant Zee à 23x le BPA FY23E”, a-t-il déclaré.

Ceux d’Edelweiss Securities ont recommandé d’acheter des actions ZEEL, avec un prix cible révisé de Rs 428, contre Rs 343 auparavant, car les problèmes liés au conseil d’administration sont susceptibles d’être résolus d’une manière ou d’une autre. Après la fusion, l’entité combinée sera une entité cotée en bourse et la première société de diffusion télévisée du pays. « La fusion comble des lacunes dans le portefeuille de ZEEL dans les émissions de sport, de comédie et de crime. De plus, à un moment donné, les investisseurs minoritaires auraient dû chercher un investisseur stratégique, ce qui est abordé dès le départ », ont déclaré les analystes de la société de recherche et de courtage.

