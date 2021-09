Rare Enterprises et BofA Securities achètent des actions de Zee Entertainment d’une valeur de plus de Rs 225 cr

in

Investisseur as Rakesh Jhunjhunwala

L’investisseur Ace Rakesh Jhunjhunwala’s Rare Enterprises Ltd et BofA Securities Europe SA ont acheté mardi des actions de Zee Entertainment Enterprises d’une valeur de plus de Rs 225 crore par le biais de transactions sur le marché libre.

Rare Enterprises a acheté 50 scrips lakh à Rs 220,44 par action via des transactions en gros sur NSE. BofA Securities Europe SA a acheté 48,65 actions lakh à un prix moyen de Rs 236,2 pièce.

La valeur d’achat de Rare Enterprises s’élevait à Rs 110,22 crore tandis que celle de Bofa Securities Europe SA était de Rs 114,92 crore.

BofA Securities Europe SA – Odi est un actionnaire public de Zee Entertainment et détenait 1,03% du capital à la fin du trimestre de juin 2021.

Sur NSE, les actions de Zee Entertainment ont augmenté de 40,06 % pour clôturer à 261,7 Rs mardi.

